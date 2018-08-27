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Актер из «Сватов» жестоко избил жену


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Вячеслав Кошелев проживает в Киеве и входит в труппу Киевского академического театра на Липках. Телезрителям он известен по шестому сезону сериала «Сваты». Недавно артист выложил в сеть фотографии супруги, на которых она запечатлена со ссадинами и гематомами на лице. 

Не стесняясь, актер прокомментировал увечья жены. Оказалось, это дело его собственных рук. Вячеслав рассказал, что его супруга после полученных травм попала в нейрохирургию.

По словам актера, это было не избиение, а своего рода самооборона. Жена бросилась на него с ножом, после слов о предстоящем разводе.

Своего поступка актер не стыдится: «Вот как я ее разукрасил». Вячеслав искренне считает, что жена должна ему сказать спасибо, ведь он мог и вовсе лишить ее жизни.

Позже на связь с поклонниками вышла избитая жена Кошелева. Она рассказала, что вся озвученная актером информация – это вранье. Он действительно поднял на нее руку, а причиной избиения стали сигареты Вячеслава, которые в пылу ссоры поломала Елена.

Публично обнародованный скандал с избиением шокировал поклонников актера и его коллег. Последние уже высказались и отметили, что не понимают подобных публикаций. По их мнению,  гордиться здесь нечем. Один из депутатов призвал полицию вмешаться и разобраться с данным инцидентом.

После публичного осуждения актер спешно удалил публикацию из своего аккаунта.


0 Не нравится 0 Нравится 27.08.2018 Теги: Вячеслав Кошелев

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