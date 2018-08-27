Актер из «Сватов» жестоко избил жену
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Вячеслав Кошелев проживает в Киеве и входит в труппу Киевского академического театра на Липках. Телезрителям он известен по шестому сезону сериала «Сваты». Недавно артист выложил в сеть фотографии супруги, на которых она запечатлена со ссадинами и гематомами на лице.
Не стесняясь, актер прокомментировал увечья жены. Оказалось, это дело его собственных рук. Вячеслав рассказал, что его супруга после полученных травм попала в нейрохирургию.
По словам актера, это было не избиение, а своего рода самооборона. Жена бросилась на него с ножом, после слов о предстоящем разводе.
Своего поступка актер не стыдится: «Вот как я ее разукрасил». Вячеслав искренне считает, что жена должна ему сказать спасибо, ведь он мог и вовсе лишить ее жизни.
Позже на связь с поклонниками вышла избитая жена Кошелева. Она рассказала, что вся озвученная актером информация – это вранье. Он действительно поднял на нее руку, а причиной избиения стали сигареты Вячеслава, которые в пылу ссоры поломала Елена.
Публично обнародованный скандал с избиением шокировал поклонников актера и его коллег. Последние уже высказались и отметили, что не понимают подобных публикаций. По их мнению, гордиться здесь нечем. Один из депутатов призвал полицию вмешаться и разобраться с данным инцидентом.
После публичного осуждения актер спешно удалил публикацию из своего аккаунта.
Как вы относитесь к подобному способу выяснения отношений? 5
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ethernity / 28.08.18 04:02Фотографии какие-то странные. Словно позировала...
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ethernity / 28.08.18 04:03Вся история дикая. Свихнулись люди с соцсетями.
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Диана / 27.08.18 20:05Психбольницам теперь и стараться не нужно. Открыл соцсети просмотрел аккаунт, поехал по нужному адресу паковать готовенького.
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Но4ka / 27.08.18 19:59Всякое бывает, но если доходит до подобного – это уже дело не общественности, а правового поля. Нужно подавать в суд, требовать компенсацию и однозначно разводиться.
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Vata / 27.08.18 19:56У меня нет слов. Он болен?