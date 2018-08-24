Волочкова попала в больницу

На данный момент Анастасия находится на острове Корфу. Отдыхает артистка не только в номере отеля, она любит плавать в открытом море.

О том, что подобные заплывы опасны, балерину предупредили. Именно поэтому, находясь в воде, Анастасия никогда не становилась на дно. Предостережения и аккуратное поведение артистки не спасли от беды. Одно из купаний закончилось плачевно.

Анастасия задела ногой большой камень и почувствовала острую боль. Первой мыслью Волочковой было: «Только бы не ежи!». Опасения балерины подтвердились. Уже у берега она увидела стопу, истыканную длинными черными иголками.

Как только Настя вышла на берег, ее отправили в местную больницу. Нога артистки опухала на глазах. Иглы из стопы доставал врач, всего их было 20 штук. На проведение манипуляций ему потребовалось больше 2,5 часов.

Анастасия рассказала, что ей повезло. В силу профессии она не ходит, опираясь на пятки, а шагает на полупальцах. Только благодаря этому извлечение прошло без осложнений. Волочкова отметила, что ей попался хороший специалист и она даже успела с ним станцевать в кабинете после того, как процедура была закончена.