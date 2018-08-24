Волочкова попала в больницу
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На данный момент Анастасия находится на острове Корфу. Отдыхает артистка не только в номере отеля, она любит плавать в открытом море.
О том, что подобные заплывы опасны, балерину предупредили. Именно поэтому, находясь в воде, Анастасия никогда не становилась на дно. Предостережения и аккуратное поведение артистки не спасли от беды. Одно из купаний закончилось плачевно.
Анастасия задела ногой большой камень и почувствовала острую боль. Первой мыслью Волочковой было: «Только бы не ежи!». Опасения балерины подтвердились. Уже у берега она увидела стопу, истыканную длинными черными иголками.
Обожаю лето, солнце, море, позитив. Как оказалось, море не безопасно. Пару лет назад в Турции меня укусила черепаха.🙈 Рана проходила долго. В этот раз тут меня сначала укусила 🐝 пчела.. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень камень, с морскими ежами..🙈 Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи!🙏🏻 А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!🙈 Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом.🙏🏻 Мы поехали. И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок.! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах..🤣💃🏼 Это свойственно в моей профессии.💃🏼 Доктор Бализ оказался таким позитивным, что не смотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете.😊 Все плохое позади и я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала.😊 Но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею🤣 Да и жизнь без них скучна.. В Москве, говорят, похолодало. А в Греции тепло и солнечно!🌴😊 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece
Как только Настя вышла на берег, ее отправили в местную больницу. Нога артистки опухала на глазах. Иглы из стопы доставал врач, всего их было 20 штук. На проведение манипуляций ему потребовалось больше 2,5 часов.
Анастасия рассказала, что ей повезло. В силу профессии она не ходит, опираясь на пятки, а шагает на полупальцах. Только благодаря этому извлечение прошло без осложнений. Волочкова отметила, что ей попался хороший специалист и она даже успела с ним станцевать в кабинете после того, как процедура была закончена.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976 ( возраст: 42 года )
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
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Вы считаете данную травму серьезной? 4
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НеТвОя / 24.08.18 18:24Серьезно. Я наступала. Боль резкая, нога сразу опухать начинает и дергает потом. Лично я несколько дней отходила, и станцевать, кстати, тоже не смогла бы.
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Star / 24.08.18 18:22А когда она работает? У нее в инстаграме в основном фоточки с морей со шпагатами.
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Наталья / 24.08.18 18:21Видимо, не такая уж и серьезная, раз после нее сразу в пляс пустилась.
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Leo / 24.08.18 18:19А вы наступали на ежей? Когда это произойдет, еще раз спросите, а может и перестанете глупые вопросы задавать.