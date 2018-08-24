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Волочкова попала в больницу


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На данный момент Анастасия находится на острове Корфу. Отдыхает артистка не только в номере отеля, она любит плавать в открытом море.

О том, что подобные заплывы опасны, балерину предупредили. Именно поэтому, находясь в воде, Анастасия никогда не становилась на дно. Предостережения и аккуратное поведение артистки не спасли от беды. Одно из купаний закончилось плачевно.

Анастасия задела ногой большой камень и почувствовала острую боль. Первой мыслью Волочковой было: «Только бы не ежи!». Опасения балерины подтвердились. Уже у берега она увидела стопу, истыканную длинными черными иголками.

 

Обожаю лето, солнце, море, позитив. Как оказалось, море не безопасно. Пару лет назад в Турции меня укусила черепаха.🙈 Рана проходила долго. В этот раз тут меня сначала укусила 🐝 пчела.. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень камень, с морскими ежами..🙈 Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи!🙏🏻 А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!🙈 Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом.🙏🏻 Мы поехали. И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок.! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах..🤣💃🏼 Это свойственно в моей профессии.💃🏼 Доктор Бализ оказался таким позитивным, что не смотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете.😊 Все плохое позади и я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала.😊 Но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею🤣 Да и жизнь без них скучна.. В Москве, говорят, похолодало. А в Греции тепло и солнечно!🌴😊 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Как только Настя вышла на берег, ее отправили в местную больницу. Нога артистки опухала на глазах. Иглы из стопы доставал врач, всего их было 20 штук. На проведение манипуляций ему потребовалось больше 2,5 часов.

Анастасия рассказала, что ей повезло. В силу профессии она не ходит, опираясь на пятки, а шагает на полупальцах. Только благодаря этому извлечение прошло без осложнений. Волочкова отметила, что ей попался хороший специалист и она даже успела с ним станцевать в кабинете после того, как процедура была закончена.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976 ( возраст: 42 года )

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 24.08.2018 Теги: анастасия волочкова

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