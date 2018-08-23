Кто подвел «Теорию большого взрыва»?

Поклонники «Теории большого взрыва» в печали. Стало известно, что новых сезонов ждать не стоит. И во всем косвенно виноват Джим Парсонс, который прославился благодаря роли Шелдона Купера. Актер решил попрощаться с сериалом, в итоге в среду CBS, Warner Bros. TV и Chuck Lorre Productions объявили о том, что сериал будет завершен в 2019 году.

Как сообщает издание Entertainment Weekly, компания CBS пыталась договориться о том, чтобы продлить шоу еще на два сезона, но все переговоры закончились после решения Парсонса покинуть сериал.

За его роль в «Теории большого взрыва» Парсонс четыре раза получал премию «Эмми» и один раз - «Золотой глобус». Актер и его коллеги по съемочной площадке Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Джонни Галэки и Кунал Найар получают по миллиону долларов за съемки в одной серии.

Все актеры, писатели и команда гордятся успехом сериала, который длится уже 12 сезонов, и намерены сделать последний сезон таким, чтобы завершение «Теории большого взрыва» было впечатляющим, необычным и эпическим.

Беседуя в марте с PeopleTV на ковровой дорожке Paleyfest, актерский состав, включающий Маим Бялик и Меллису Рауш, признался, что не может представить себе жизнь вне этого сериала. «Я не могу этого сделать, если честно, - призналась Куоко. - Не могу даже вообразить. И я не думаю, что у меня может быть жизнь без него, я думаю, что он всегда будет идти, у нас всегда будут наши поклонники. Он навсегда останется частью меня».

Найар сказал, что завершение сериала «очень опечалит его». «Я вырос на этом шоу, - объяснил он. - Я был юношей, только что закончившим школу. Я даже не знаю, как мне принять конец шоу».

«Все сериалы, кроме «Симпсонов», когда-нибудь заканчиваются, - говорит Чак Лорри. - Поэтому настало время заканчивать и нам, пусть мне этого и не хочется».

Комедийный сериал, в котором показана непростая, но забавная жизнь двух молодых физиков, Леонарда и Шелдона, и их друзей, транслируется с 2007 года. Американский ситком успел завоевать любовь зрителей и стать фаворитом в общей сериальной гонке.