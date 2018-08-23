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Кто подвел «Теорию большого взрыва»?


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Поклонники «Теории большого взрыва» в печали. Стало известно, что новых сезонов ждать не стоит. И во всем косвенно виноват Джим Парсонс, который прославился благодаря роли Шелдона Купера. Актер решил попрощаться с сериалом, в итоге в среду CBS, Warner Bros. TV и Chuck Lorre Productions объявили о том, что сериал будет завершен в 2019 году.

Как сообщает издание Entertainment Weekly, компания CBS пыталась договориться о том, чтобы продлить шоу еще на два сезона, но все переговоры закончились после решения Парсонса покинуть сериал.

За его роль в «Теории большого взрыва» Парсонс четыре раза получал премию «Эмми» и один раз - «Золотой глобус». Актер и его коллеги по съемочной площадке Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Джонни Галэки и Кунал Найар получают по миллиону долларов за съемки в одной серии.

Все актеры, писатели и команда гордятся успехом сериала, который длится уже 12 сезонов, и намерены сделать последний сезон таким, чтобы завершение «Теории большого взрыва» было впечатляющим, необычным и эпическим.

Беседуя в марте с PeopleTV на ковровой дорожке Paleyfest, актерский состав, включающий Маим Бялик и Меллису Рауш, признался, что не может представить себе жизнь вне этого сериала. «Я не могу этого сделать, если честно, - призналась Куоко. - Не могу даже вообразить. И я не думаю, что у меня может быть жизнь без него, я думаю, что он всегда будет идти, у нас всегда будут наши поклонники. Он навсегда останется частью меня».

Найар сказал, что завершение сериала «очень опечалит его». «Я вырос на этом шоу, - объяснил он. - Я был юношей, только что закончившим школу. Я даже не знаю, как мне принять конец шоу».

«Все сериалы, кроме «Симпсонов», когда-нибудь заканчиваются, - говорит Чак Лорри. - Поэтому настало время заканчивать и нам, пусть мне этого и не хочется».

Комедийный сериал, в котором показана непростая, но забавная жизнь двух молодых физиков, Леонарда и Шелдона, и их друзей, транслируется с 2007 года. Американский ситком успел завоевать любовь зрителей и стать фаворитом в общей сериальной гонке.

Краткая информация о Джиме Парсонс

Имя: Джим Парсонс

День рождения: 24.03.1973 ( возраст: 45 лет )

Место рождения: Хьюстон, Техас, США

Рост: 186 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актер



0 Не нравится 1 Нравится 23.08.2018 Теги: Джим Парсонс Кейли Куоко Теория большого взрыва

А вам нравится сериал? 5  

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  • Леа / 24.08.18 00:26
    -
    0
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    Парсонс талантливый актер, он весь сериал на себе и тащил, думаю, он еще найдет себя где-нибудь. Правильно сделал, что сам решил уйти, значит, есть характер и решимость что-то изменить в своей жизни, стать кем-то еще.
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  • Терма / 24.08.18 00:22
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    0
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    Сериальная зависимость это болезнь, надо поменьше их смотреть, а побольше качественных фильмов.
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  • Мая / 24.08.18 00:20
    -
    0
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    А я смотрю теорию с самой первой серии, уже очень привыкла к нему, даже теперь не знаю, как отходить, затягивает, я как представлю, что больше не будет, то будто в пустоту проваливаюсь.
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  • Мария / 24.08.18 00:17
    -
    0
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    Понятно, почему многие из них не хотят прощаться с сериалом, еще бы, по миллиону за серию получать, да это просто золотая жила какая-то. А вот почему Парсонс хочет свалить, мне непонятно, и куда он пойдет, кому они все нужны еще, кроме этого сериала. Думаю, это актеры одной роли. Уж держались бы за руку, которая кормит.
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  • Авва / 24.08.18 00:12
    -
    0
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    Как жалко, я обожаю этот сериал, он тонкий, про науку, без пошлости, а больше у нас и нет стоящих сериалов, смотреть нечего.
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