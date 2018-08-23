Кто подвел «Теорию большого взрыва»?
1 0
Поклонники «Теории большого взрыва» в печали. Стало известно, что новых сезонов ждать не стоит. И во всем косвенно виноват Джим Парсонс, который прославился благодаря роли Шелдона Купера. Актер решил попрощаться с сериалом, в итоге в среду CBS, Warner Bros. TV и Chuck Lorre Productions объявили о том, что сериал будет завершен в 2019 году.
Как сообщает издание Entertainment Weekly, компания CBS пыталась договориться о том, чтобы продлить шоу еще на два сезона, но все переговоры закончились после решения Парсонса покинуть сериал.
За его роль в «Теории большого взрыва» Парсонс четыре раза получал премию «Эмми» и один раз - «Золотой глобус». Актер и его коллеги по съемочной площадке Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Джонни Галэки и Кунал Найар получают по миллиону долларов за съемки в одной серии.
Все актеры, писатели и команда гордятся успехом сериала, который длится уже 12 сезонов, и намерены сделать последний сезон таким, чтобы завершение «Теории большого взрыва» было впечатляющим, необычным и эпическим.
Беседуя в марте с PeopleTV на ковровой дорожке Paleyfest, актерский состав, включающий Маим Бялик и Меллису Рауш, признался, что не может представить себе жизнь вне этого сериала. «Я не могу этого сделать, если честно, - призналась Куоко. - Не могу даже вообразить. И я не думаю, что у меня может быть жизнь без него, я думаю, что он всегда будет идти, у нас всегда будут наши поклонники. Он навсегда останется частью меня».
Найар сказал, что завершение сериала «очень опечалит его». «Я вырос на этом шоу, - объяснил он. - Я был юношей, только что закончившим школу. Я даже не знаю, как мне принять конец шоу».
«Все сериалы, кроме «Симпсонов», когда-нибудь заканчиваются, - говорит Чак Лорри. - Поэтому настало время заканчивать и нам, пусть мне этого и не хочется».
Комедийный сериал, в котором показана непростая, но забавная жизнь двух молодых физиков, Леонарда и Шелдона, и их друзей, транслируется с 2007 года. Американский ситком успел завоевать любовь зрителей и стать фаворитом в общей сериальной гонке.
Краткая информация о Джиме Парсонс
Имя: Джим Парсонс
День рождения: 24.03.1973 ( возраст: 45 лет )
Место рождения: Хьюстон, Техас, США
Рост: 186 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: актер
А вам нравится сериал? 5
-
Леа / 24.08.18 00:26Парсонс талантливый актер, он весь сериал на себе и тащил, думаю, он еще найдет себя где-нибудь. Правильно сделал, что сам решил уйти, значит, есть характер и решимость что-то изменить в своей жизни, стать кем-то еще.
-
Терма / 24.08.18 00:22Сериальная зависимость это болезнь, надо поменьше их смотреть, а побольше качественных фильмов.
-
Мая / 24.08.18 00:20А я смотрю теорию с самой первой серии, уже очень привыкла к нему, даже теперь не знаю, как отходить, затягивает, я как представлю, что больше не будет, то будто в пустоту проваливаюсь.
-
Мария / 24.08.18 00:17Понятно, почему многие из них не хотят прощаться с сериалом, еще бы, по миллиону за серию получать, да это просто золотая жила какая-то. А вот почему Парсонс хочет свалить, мне непонятно, и куда он пойдет, кому они все нужны еще, кроме этого сериала. Думаю, это актеры одной роли. Уж держались бы за руку, которая кормит.
-
Авва / 24.08.18 00:12Как жалко, я обожаю этот сериал, он тонкий, про науку, без пошлости, а больше у нас и нет стоящих сериалов, смотреть нечего.