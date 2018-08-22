Иван Краско разводится
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87-летний актер заявил о намерении официально расстаться с молодой женой. Свой брак Иван Краско назвал экспериментом.
Актер рассказал журналистам, что в этих отношениях он больше чувствовал себя педагогом, чем мужем. Детьми супруги так и не обзавелись. По словам Натальи, этот вопрос в паре был закрыт из-за жилищных проблем. Иван Краско вместе с 27-летней супругой последние годы проживали в одной квартире с внуком и снохой актера.
Пожилой мужчина отметил, что не хочет полностью обрывать связь с молодой женой. Он надеется, что Наташа согласится принимать от него помощь, пока окончательно не встанет на ноги.
После развода Иван Иванович не намерен оставаться один. Он рассказал, что возвращается к прежней своей жене Наталье Вяль. В браке с женщиной он прожил 10 лет. У бывших супругов есть двое сыновей.
Факт грядущего развода подтвердил помощник молодой актрисы. Он отметил, что девушке обидно. Больше всего ее задело, что супруг уходит не просто так, а возвращается к своей бывшей жене. При этом девушка не теряет времени даром. Она переписывается с поклонниками из других стран, но речи об отношениях пока не идет.
Отметим, что последние несколько месяцев Наталья путешествует по миру без супруга. На данный момент она отдыхает в Испании.
Краткая информация об Иване Краско
Имя: Иван Краско
Отчество: Иванович
День рождения: 23.09.1930 ( возраст: 87 лет )
Место рождения: д. Вартемяги, Ленинградская обл.
Рост: 170 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актёр театра и кино
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Вам нравилась пара Ивана Краско и Натальи? 6
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Лиса / 22.08.18 19:23Конечно обидно, хахаля еще не нашла, материального ничего получить не удастся, а на носу 30-ка.
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Тема / 22.08.18 18:21В 87 лет мужем не был. Да ладно?! А что мог еще?
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ПруЖинкОо / 22.08.18 18:21«Пока, не встанет на ноги»? У деда маразм. В 27 лет деточку на ноги ставить надо. Пацанов пусть своих ставит. Эта в Испании в ус не дует с помощниками)))
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Ежик / 22.08.18 18:14Этого и следовало ожидать.
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Диана / 22.08.18 18:13Какой Натальи? У него что ни жена, то Наташа.