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Иван Краско разводится


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87-летний актер заявил о намерении официально расстаться с молодой женой. Свой брак Иван Краско назвал экспериментом.

Актер рассказал журналистам, что в этих отношениях он больше чувствовал себя педагогом, чем мужем. Детьми супруги так и не обзавелись. По словам Натальи, этот вопрос в паре был закрыт из-за жилищных проблем. Иван Краско вместе с 27-летней супругой последние годы проживали в одной квартире с внуком и снохой актера.

Пожилой мужчина отметил, что не хочет полностью обрывать связь с молодой женой. Он надеется, что Наташа согласится принимать от него помощь, пока окончательно не встанет на ноги.

После развода Иван Иванович не намерен оставаться один. Он рассказал, что возвращается к прежней своей жене Наталье Вяль. В браке с женщиной он прожил 10 лет. У бывших супругов есть двое сыновей.

Факт грядущего развода подтвердил помощник молодой актрисы. Он отметил, что девушке обидно. Больше всего ее задело, что супруг уходит не просто так, а возвращается к своей бывшей жене. При этом девушка не теряет времени даром. Она переписывается с поклонниками из других стран, но речи об отношениях пока не идет.

Отметим, что последние несколько месяцев Наталья путешествует по миру без супруга. На данный момент она отдыхает в Испании. 

Краткая информация об Иване Краско

Имя: Иван Краско

Отчество: Иванович

День рождения: 23.09.1930 ( возраст: 87 лет )

Место рождения: д. Вартемяги, Ленинградская обл.

Рост: 170 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актёр театра и кино

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0 Не нравится 0 Нравится 22.08.2018 Теги: Иван Краско

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