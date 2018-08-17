«Руки» беспробудно бухали»
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Месяц назад поклонники Сергея Жукова были огорчены сообщениями о состоянии его здоровья. Певцу пришлось перенести несколько операций, а в августе должна состояться третья, самая сложная.
Из-за проблем со здоровьем Жукову пришлось отменить ряд концертов в южных регионах России. Какое именно заболевание привело к печальным последствиям ни Сергей, ни его пиар-менеджер не сообщили.
Немногим позже на своей странице в инстаграм Жуков опубликовал обращение к поклонникам. Сергей рассказал, что на данный момент у него действительно серьезные проблемы со здоровьем. Причиной такого положения стала его собственная халатность. Длительное время певец не обращался к специалистам. Как итог, он буквально привязан к специальному аппарату и вынужден ежедневно проходить болезненные процедуры в больнице.
При таком режиме речь о концертах не идет. Точный диагноз Сергей так и не назвал. СМИ предположили, что недуг связан с желудочно-кишечным трактом.
На днях свет на происходящее пролил бывший продюсер «Руки вверх». Он сделал скандальное заявление. По словам Андрея Маликова, еще на заре своей карьеры Жуков страдал от ожирения и активно принимал анаболики.
Кроме этого артисты коллектива в больших количествах употребляли алкоголь. Делали они это практически ежедневно. После такого, по мнению Маликова, очень глупо надеяться, что здоровье будет крепким.
Сергей Жуков слова бывшего коллеги пока не комментировал.
Краткая информация о Сергее Жукове
Имя: Сергей Жуков
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.05.1976 ( возраст: 42 года )
Место рождения: Димитровград, Ульяновская область
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певец, продюсер, бизнесмен
Фотографии
Фотографии
Вы верите, что причина болезни кроется в прошлом образе жизни Сергея? 5
Лучшие комментарии
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Влад 17.08.18 14:17Экс-продюсер хайпануть захотел?
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Как_есть 17.08.18 14:50Продюсер по ходу до сих пор не завязал)))) Выглядит похуже Жукова.
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Dmitrij 17.08.18 14:46У человека операция на носу, а на него коллега, пусть и бывший ушат помоев льет. Супер! С такими друзьями и врагов не надо…
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Катерина 17.08.18 14:22Все мы не без греха в молодости. Он уже давно остепенился: жена, детей много, бизнес.
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Тина 17.08.18 14:49Согласна. К чему это все вываливать? Прав не дали, денег мало отстегнули?
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Как_есть / 17.08.18 14:50Продюсер по ходу до сих пор не завязал)))) Выглядит похуже Жукова.
-
Dmitrij / 17.08.18 14:46У человека операция на носу, а на него коллега, пусть и бывший ушат помоев льет. Супер! С такими друзьями и врагов не надо…
-
Катерина / 17.08.18 14:22Все мы не без греха в молодости. Он уже давно остепенился: жена, детей много, бизнес.
-
Влад / 17.08.18 14:17Экс-продюсер хайпануть захотел?