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«Руки» беспробудно бухали»


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Месяц назад поклонники Сергея Жукова были огорчены сообщениями о состоянии его здоровья. Певцу пришлось перенести несколько операций, а в августе должна состояться третья, самая сложная.

Из-за проблем со здоровьем Жукову пришлось отменить ряд концертов в южных регионах России. Какое именно заболевание привело к печальным последствиям ни Сергей, ни его пиар-менеджер не сообщили.

Немногим позже на своей странице в инстаграм Жуков опубликовал обращение к поклонникам. Сергей рассказал, что на данный момент у него действительно серьезные проблемы со здоровьем. Причиной такого положения стала его собственная халатность. Длительное время певец не обращался к специалистам. Как итог, он буквально привязан к специальному аппарату и вынужден ежедневно проходить болезненные процедуры в больнице.

При таком режиме речь о концертах не идет. Точный диагноз Сергей так и не назвал. СМИ предположили, что недуг связан с желудочно-кишечным трактом.

На днях свет на происходящее пролил бывший продюсер «Руки вверх». Он сделал скандальное заявление. По словам Андрея Маликова, еще на заре своей карьеры Жуков страдал от ожирения и активно принимал анаболики.

Кроме этого артисты коллектива в больших количествах употребляли алкоголь. Делали они это практически ежедневно. После такого, по мнению Маликова, очень глупо надеяться, что здоровье будет крепким.

Сергей Жуков слова бывшего коллеги пока не комментировал.

Краткая информация о Сергее Жукове

Имя: Сергей Жуков

Отчество: Евгеньевич

День рождения: 22.05.1976 ( возраст: 42 года )

Место рождения: Димитровград, Ульяновская область

Рост: 178 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певец, продюсер, бизнесмен

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4 Не нравится 2 Нравится 17.08.2018 Теги: Сергей Жуков

Вы верите, что причина болезни кроется в прошлом образе жизни Сергея? 5  

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