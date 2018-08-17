«Руки» беспробудно бухали»

Месяц назад поклонники Сергея Жукова были огорчены сообщениями о состоянии его здоровья. Певцу пришлось перенести несколько операций, а в августе должна состояться третья, самая сложная.

Из-за проблем со здоровьем Жукову пришлось отменить ряд концертов в южных регионах России. Какое именно заболевание привело к печальным последствиям ни Сергей, ни его пиар-менеджер не сообщили.

Немногим позже на своей странице в инстаграм Жуков опубликовал обращение к поклонникам. Сергей рассказал, что на данный момент у него действительно серьезные проблемы со здоровьем. Причиной такого положения стала его собственная халатность. Длительное время певец не обращался к специалистам. Как итог, он буквально привязан к специальному аппарату и вынужден ежедневно проходить болезненные процедуры в больнице.

При таком режиме речь о концертах не идет. Точный диагноз Сергей так и не назвал. СМИ предположили, что недуг связан с желудочно-кишечным трактом.

На днях свет на происходящее пролил бывший продюсер «Руки вверх». Он сделал скандальное заявление. По словам Андрея Маликова, еще на заре своей карьеры Жуков страдал от ожирения и активно принимал анаболики.

Кроме этого артисты коллектива в больших количествах употребляли алкоголь. Делали они это практически ежедневно. После такого, по мнению Маликова, очень глупо надеяться, что здоровье будет крепким.

Сергей Жуков слова бывшего коллеги пока не комментировал.