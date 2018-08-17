Скандальный отдых Панина
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Актер Алексей Панин больше известен не своими творческими достижениями, а скандалами, в центре которых он оказывается регулярно.
В течение прошлой недели Алексей вместе со своей семьей и друзьями находился в Крыму. Фотографии с отдыха он публиковал в инстаграм. Пользователи после увиденного были возмущены и призывали представителей уполномоченных органов обратить внимание на образ жизни актера.
Вся компания из взрослых и детей отдыхала в уединенной местности. Актер, не стесняясь, ходил полностью обнаженным при собственном ребенке, что видно на снимках.
Не меньше этого пользователей возмутили фото, на которых взрослый мужчина, проводивший время с парой, обнимал дочь Панина на глазах у родителей. Подписчики отметили, что объятия далеко не дружеские.
Отдохнув на море и природе, актер отправился обратно в Москву, но до пункта назначения так и не добрался. В самолет Алексей явился в нетрезвом состоянии. На просьбы стюардов занять свое место он никак не реагировал. Экипажу пришлось вызывать представителей правоохранительных органов.
В итоге, Алексей Панин был снят с рейса, борт он покинул вместе с дочкой. Сам актер на официальной странице инстаграм опроверг подобное. Он утверждает, что остался в Крыму с дочерью по личным причинам, озвучивать которые не будет. Алексей отметил, что никакого скандала в аэропорту не было.
Очередную ложь Панина опровергают фото и видео материалы, обнародованные очевидцами событий в сети. По ним видно, что Алексей находится в нетрезвом состоянии, другие пассажиры возмущены, а в салоне лайнера присутствуют представители правоохранительных органов.
Краткая информация об Алексее Панине
Имя: Алексей Панин
Отчество: Вячеславович
День рождения: 10.09.1977 ( возраст: 40 лет )
Место рождения: Москва
Рост: 187 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
Как вы относитесь к поступкам Панина? 4
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Qar / 17.08.18 12:20Моральный разложенец. Это лет пять назад стало понятно всем.
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Юлианна / 17.08.18 11:41Тот случай, когда сидишь, офигеваешь и в голове только одно «No comment’s»…
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ШОк / 17.08.18 11:39Это треш, ребята…. Почему у него ребенка до сих пор не отобрали?!