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Скандальный отдых Панина


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Актер Алексей Панин больше известен не своими творческими достижениями, а скандалами, в центре которых он оказывается регулярно.

В течение прошлой недели Алексей вместе со своей семьей и друзьями находился в Крыму. Фотографии с отдыха он публиковал в инстаграм. Пользователи после увиденного были возмущены и призывали представителей уполномоченных органов обратить внимание на образ жизни актера.

Вся компания из взрослых и детей отдыхала в уединенной местности. Актер, не стесняясь, ходил полностью обнаженным при собственном ребенке, что видно на снимках.

Не меньше этого пользователей возмутили фото, на которых взрослый мужчина, проводивший время с парой, обнимал дочь Панина на глазах у родителей. Подписчики отметили, что объятия далеко не дружеские.

Отдохнув на море и природе, актер отправился обратно в Москву, но до пункта назначения так и не добрался. В самолет Алексей явился в нетрезвом состоянии. На просьбы стюардов занять свое место он никак не реагировал. Экипажу пришлось вызывать представителей правоохранительных органов.

В итоге, Алексей Панин был снят с рейса, борт он покинул вместе с дочкой. Сам актер на официальной странице инстаграм опроверг подобное. Он утверждает, что остался в Крыму с дочерью по личным причинам, озвучивать которые не будет. Алексей отметил, что никакого скандала в аэропорту не было.

Очередную ложь Панина опровергают фото и видео материалы, обнародованные очевидцами событий в сети. По ним видно, что Алексей находится в нетрезвом состоянии, другие пассажиры возмущены, а в салоне лайнера присутствуют представители правоохранительных органов.

Краткая информация об Алексее Панине

Имя: Алексей Панин

Отчество: Вячеславович

День рождения: 10.09.1977 ( возраст: 40 лет )

Место рождения: Москва

Рост: 187 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 17.08.2018 Теги: Алексей Панин

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