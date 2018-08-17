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Королева Елизавета II скорбит о потере


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Врач королевы Елизаветы II погиб в автомобильной катастрофе в Лондоне. Питер Фишер, который лечил королеву на протяжении 17 лет, врезался на мотоцикле в грузовик. Инцидент имел место примерно в 9:30 утра в среду. Водитель грузовика не покинул место происшествия и в настоящее время допрашивается следователями.

Букингемский дворец подтвердил изданию PEOPLE, что королева была проинформирована о трагическом событии, но никаких официальных комментариев не последовало. «Он был очень уважаем как доктор, он считал гомеопатию достойным дополнением к обычной медицине, - сказал сэр Маркус Сэтчелл, бывший хирург-гинеколог королевы. - Мы все шокированы его трагической смертью».

Фишеру было 67 лет. Более тридцати пяти лет он работал в Королевском госпитале интегрированной медицины, директор которого, Гилл Гаскин, сообщил, что весь персонал шокирован и удручен поступившими известиями.

«Питера уважали коллеги, он был другом многих в госпитале, - сказал Гилл. - Он всегда отличался вниманием и заботливым уходом за пациентами. О нем одинаково будут скорбеть как его коллеги, так и те, кого он лечил».

Королевская семья использует гомеопатию в течение многих поколений. В 1920 году герцог Йоркский, ставший позднее королем Георгом VI, стал патроном упомянутого госпиталя. Основатель этого учреждения, Фредерик Квин, создавший его в 1849 году, был когда-то врачом принца Леопольда, отчима королевы Виктории. Королева Елизавета продолжила опекать госпиталь, когда взошла на трон в 1953 году, и принц Чарльз также известен как большой поклонник альтернативной терапии как по отношению к себе, так и к своим питомцам.

Во время своей практики Фишер успешно сочетал гомеопатию и другие методы с привычной медициной, специализируясь на ревматических и кожных заболеваниях. «Он был полностью увлечен своим делом и являлся в нем значительной фигурой, - говорится в официальном сообщении его семьи. - Мы все безмерно поражены тяжелой утратой».

Следователи пока продолжают расследование инцидента.

Краткая информация о Королевой Елизавете II

Имя: Королева Елизавета II

День рождения: 21.04.1926 ( возраст: 92 года )

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 163 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: королева Великобритании

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0 Не нравится 0 Нравится 17.08.2018 Теги: Королева Елизавета II

А что вы думаете по этому поводу? 5  

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  • Ева / 18.08.18 01:07
    -
    0
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    Врачей жалко хороших, они жизни людям спасают, врачей уважаю. Пусть земля ему будет пухом.
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  • Рита / 18.08.18 01:06
    -
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    Интересно, а почему никаких официальных заявлений не было от Букингемского дворца, ведь лечил королеву столько лет, а умер, и даже слов хороших о нем не сказали в память, нечестно как-то
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  • Марта / 18.08.18 01:04
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    0
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    Видно, дяденька в хорошей форме был, раз на мотоцикле в 67 лет ездил, семью его жалко, ведь такая внезапная трагедия, ужас как тяжело им сейчас.
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  • Куку / 18.08.18 00:58
    -
    0
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    Меня королева не беспокоит ни капельки, мне как-то все равно, а вот врача жалко, он хотя бы делом занимался, а не получал все как данное по праву рождения, как эти королевские особы, на которых идут деньги налогоплательщиков. А на что, на какую-то тетку, которая ничего не приносит государству, а просто вот такая вся королева? Я явно не за монархию, господа, ну а врач, что ж, судьба такая...
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  • Ария / 18.08.18 00:54
    -
    0
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    Очень жалко дяденьку, он в возрасте был, а гонял на мотоцикле, ну разве не глупо с его стороны было, все же возраст, а мотоцикл требует такой концентрации внимания.
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