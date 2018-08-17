Королева Елизавета II скорбит о потере

Врач королевы Елизаветы II погиб в автомобильной катастрофе в Лондоне. Питер Фишер, который лечил королеву на протяжении 17 лет, врезался на мотоцикле в грузовик. Инцидент имел место примерно в 9:30 утра в среду. Водитель грузовика не покинул место происшествия и в настоящее время допрашивается следователями.

Букингемский дворец подтвердил изданию PEOPLE, что королева была проинформирована о трагическом событии, но никаких официальных комментариев не последовало. «Он был очень уважаем как доктор, он считал гомеопатию достойным дополнением к обычной медицине, - сказал сэр Маркус Сэтчелл, бывший хирург-гинеколог королевы. - Мы все шокированы его трагической смертью».

Фишеру было 67 лет. Более тридцати пяти лет он работал в Королевском госпитале интегрированной медицины, директор которого, Гилл Гаскин, сообщил, что весь персонал шокирован и удручен поступившими известиями.

«Питера уважали коллеги, он был другом многих в госпитале, - сказал Гилл. - Он всегда отличался вниманием и заботливым уходом за пациентами. О нем одинаково будут скорбеть как его коллеги, так и те, кого он лечил».

Королевская семья использует гомеопатию в течение многих поколений. В 1920 году герцог Йоркский, ставший позднее королем Георгом VI, стал патроном упомянутого госпиталя. Основатель этого учреждения, Фредерик Квин, создавший его в 1849 году, был когда-то врачом принца Леопольда, отчима королевы Виктории. Королева Елизавета продолжила опекать госпиталь, когда взошла на трон в 1953 году, и принц Чарльз также известен как большой поклонник альтернативной терапии как по отношению к себе, так и к своим питомцам.

Во время своей практики Фишер успешно сочетал гомеопатию и другие методы с привычной медициной, специализируясь на ревматических и кожных заболеваниях. «Он был полностью увлечен своим делом и являлся в нем значительной фигурой, - говорится в официальном сообщении его семьи. - Мы все безмерно поражены тяжелой утратой».

Следователи пока продолжают расследование инцидента.