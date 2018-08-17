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Анне Хилькевич снятся роды


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Анна Хилькевич беременна, серьезный срок, однако дата родов, которую обозначили для нее врачи прошла, и когда произойдет долгожданное событие неизвестно. Малыш совсем не торопится увидеть этот прекрасный мир. Медицина сейчас развивается очень стремительно, поэтому есть высокоточное оборудование, помогающее проводить качественную диагностику. 

Обычно, беременность длится 40 недель, но ребенок является полностью доношенным уже в 38. Некоторые рожают в это время, но есть матери, которые носят плод на 4 недели дольше. Тем, кто никогда не рожал, может показаться, что четыре недели выдержать достаточно легко, это не так много времени, однако это совсем не так. Для беременной женщины, носить плод на несколько недель дольше занятие не из приятных. 

  • Верите ли вы в вещие сны?
В связи с этим, не удивительно, что Хилькевич начинает сильно раздражаться, когда ее спрашивают «когда рожать будешь?».  Все ее мысли сейчас заняты родами настолько сильно, что ей они даже снятся. Актриса рассказала, что во сне она точно была уверена, что родит 13 августа с 11 до 13 часов. Как это уже стало известным, сон не сбылся, поэтому пополнения в семье не состоялось. Изначально Хилькевич считала, что было бы идеальным родить на годовщину свадьбы со своим супругом.

Она во многих интервью говорила, что рождение ребенка именно 7 августа стало бы для ее семьи настоящим сюрпризом и подарком. Мать актрисы говорит, что дата рождения не так важна и не стоит планировать все настолько точно, ведь никто не может с уверенностью прогнозировать роды, даже высокоточное оборудование. 

Краткая информация об Анне Хилькевич

Имя: Анна Хилькевич

Отчество: Александровна

День рождения: 15.10.1986 ( возраст: 31 год )

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 160 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 17.08.2018 Теги: Анна Хилькевич

А вам снятся вещие сны? 2  

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  • Алла / 17.08.18 11:09
    -
    0
    +
    Не скажу, что реп мне нравится, но работа Тимати над клипом и текстом действительно качественная. Видимо для него этот сингл значил достаточно много, раз он так основательно подошел к его созданию. Хотелось бы побольше качественных и продуманных работ от любой творческой личности, чтобы в первую очередь в них был заложен смысл, а не только популярные мотивы и актуальные мемы из поп-культуры.
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  • София / 17.08.18 11:08
    -
    0
    +
    Мне понравился такой необычный и взрослый образ Тимати. Раньше к нему достаточно негативно относилась, но теперь я вижу, что певец повзрослел и стал думать о совершенно других вещах. Песня хорошая, душевная. Сразу видно, что в текст вложена душа, так как певец говорит о тех жизненных ситуациях, которые происходили и происходят именно у него, личная история.
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