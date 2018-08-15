 
 
 

 
 
На главную
 
 

Умер Эдуард Успенский


0 0

Не дожил до своего 82-летия талантливый и знаменитый писатель Эдуард Успенский. Автор большого количества произведений, которые мы все так любили в детстве: «Крокодил Гена», «Простоквашино» и многое другое. Мы никогда не забудем его огромный вклад в культуру, на его мультфильмах выросло ни одно поколение детей. 

На протяжении всех последних лет, господин Успенский страдал от тяжелого заболевания, которое сопровождалось частыми, острыми болями. Менее тридцати дней назад Эдуард Успенский вернулся с очередного курса терапии, который проходил в клинике Германии. Видимо он уже шел на поправку, раз ему разрешили длительную поездку домой, однако на деле оказалось все не совсем так. 

  • Кем для вас был Эдуард Успенский?

По заверению профильных СМИ, известный во всем СНГ сценарист и драматург чувствовал себя очень плохо весь вечер. Супруга вызывала домой врачей, чтобы они как-то уменьшили боль Эдуарда и помогли ему выкарабкаться из сложного положения. Доктора смогли стабилизировать состояние писателя и вернули его в норму. Через сутки боли возобновились и на этот раз силы Успенского покинули его. Автор «Простоквашино» умер у себя в доме.

Информации о похоронах пока не поступало, родственникам еще надо некоторое время, чтобы осознать утрату и приготовить все к церемонии. Несмотря на трагедию, с нами все равно останутся его работы про самостоятельного и взрослого не по годам Дядю Федора, а также история о культовом персонаже Чебурашке. Эдуард настоящий творец, поэтому оставил после себя интеллектуальное и культурное наследство, которое будут жить вечно. 


0 Не нравится 0 Нравится 15.08.2018 Теги: Эдуард Успенский

Какое ваше любимое произведение Эдуарда Успенского? 2  

Оставить комментарий
  • Марина / 15.08.18 14:53
    -
    1
    +
    А вот я не думаю, что причиной стал скандал вокруг «Простоквашино», так как они в конце концов мирно урегулировали данный конфликт. А вот болезнь, которую он лечил в Германии не стоит сбрасывать со счетов. Ведь именно после очередной терапии его состояние ухудшилось, скорее всего, организм просто не выдержал лечений и борьбы с болезнью и сдался. Мы никогда его не забудем. Вечная ему память.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ольга / 15.08.18 14:53
    -
    0
    +
    Мне очень жаль Эдуарда Успенского, это был мой самый любимый писатель в детстве, а его мультфильмы я помню до сих пор. Я слышала, что недавно произошел скандал, вокруг перезапуска «Простоквашино», возможно это тоже сказалось на здоровье автора. Успенский пытался отстоять свои права на культовых персонажей, не думаю, что это прошло для него без последствий. Он ведь уже не молодой.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору