Умер Эдуард Успенский
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Не дожил до своего 82-летия талантливый и знаменитый писатель Эдуард Успенский. Автор большого количества произведений, которые мы все так любили в детстве: «Крокодил Гена», «Простоквашино» и многое другое. Мы никогда не забудем его огромный вклад в культуру, на его мультфильмах выросло ни одно поколение детей.
На протяжении всех последних лет, господин Успенский страдал от тяжелого заболевания, которое сопровождалось частыми, острыми болями. Менее тридцати дней назад Эдуард Успенский вернулся с очередного курса терапии, который проходил в клинике Германии. Видимо он уже шел на поправку, раз ему разрешили длительную поездку домой, однако на деле оказалось все не совсем так.
Информации о похоронах пока не поступало, родственникам еще надо некоторое время, чтобы осознать утрату и приготовить все к церемонии. Несмотря на трагедию, с нами все равно останутся его работы про самостоятельного и взрослого не по годам Дядю Федора, а также история о культовом персонаже Чебурашке. Эдуард настоящий творец, поэтому оставил после себя интеллектуальное и культурное наследство, которое будут жить вечно.
Какое ваше любимое произведение Эдуарда Успенского? 2
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Марина / 15.08.18 14:53А вот я не думаю, что причиной стал скандал вокруг «Простоквашино», так как они в конце концов мирно урегулировали данный конфликт. А вот болезнь, которую он лечил в Германии не стоит сбрасывать со счетов. Ведь именно после очередной терапии его состояние ухудшилось, скорее всего, организм просто не выдержал лечений и борьбы с болезнью и сдался. Мы никогда его не забудем. Вечная ему память.
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Ольга / 15.08.18 14:53Мне очень жаль Эдуарда Успенского, это был мой самый любимый писатель в детстве, а его мультфильмы я помню до сих пор. Я слышала, что недавно произошел скандал, вокруг перезапуска «Простоквашино», возможно это тоже сказалось на здоровье автора. Успенский пытался отстоять свои права на культовых персонажей, не думаю, что это прошло для него без последствий. Он ведь уже не молодой.