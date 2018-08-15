Умер Эдуард Успенский

Не дожил до своего 82-летия талантливый и знаменитый писатель Эдуард Успенский. Автор большого количества произведений, которые мы все так любили в детстве: «Крокодил Гена», «Простоквашино» и многое другое. Мы никогда не забудем его огромный вклад в культуру, на его мультфильмах выросло ни одно поколение детей.

На протяжении всех последних лет, господин Успенский страдал от тяжелого заболевания, которое сопровождалось частыми, острыми болями. Менее тридцати дней назад Эдуард Успенский вернулся с очередного курса терапии, который проходил в клинике Германии. Видимо он уже шел на поправку, раз ему разрешили длительную поездку домой, однако на деле оказалось все не совсем так.

По заверению профильных СМИ, известный во всем СНГ сценарист и драматург чувствовал себя очень плохо весь вечер. Супруга вызывала домой врачей, чтобы они как-то уменьшили боль Эдуарда и помогли ему выкарабкаться из сложного положения. Доктора смогли стабилизировать состояние писателя и вернули его в норму. Через сутки боли возобновились и на этот раз силы Успенского покинули его. Автор «Простоквашино» умер у себя в доме.

Информации о похоронах пока не поступало, родственникам еще надо некоторое время, чтобы осознать утрату и приготовить все к церемонии. Несмотря на трагедию, с нами все равно останутся его работы про самостоятельного и взрослого не по годам Дядю Федора, а также история о культовом персонаже Чебурашке. Эдуард настоящий творец, поэтому оставил после себя интеллектуальное и культурное наследство, которое будут жить вечно.