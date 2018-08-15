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Сказочная свадьба отменяется?


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Пэрис Хилтон объявила своим поклонникам, что свадьба, назначенная на ноябрь этого года, переносится. Новую дату торжества светская дива не назвала. Также она не стала озвучивать причину подобного решения. Ходят слухи, что свадьба отменена из-за отсутствия взаимопонимания между Пэрис и Крисом Зилки. Как поговаривают в окружении актера, у него в отношениях с Пэрис серьезный кризис.

Фанаты пары расстроились. Многим хотелось посмотреть, какой банкет по поводу торжества устроит 37-летняя наследница миллиардного состояния.

Предложение руки и сердца она получила зимой на одном из горнолыжных курортов. Избранник Пэрис преподнес ей помолвочное кольцо стоимостью в 2 млн. долларов. Несколько дней после произошедшего Пэрис была окрылена. Она радостно рассказывала поклонникам о том, насколько счастлива, что выйдет замуж уже в этом году. Хилтон отмечала, что рада стать женой Криса и матерью его детей.

Вскоре после возвращения домой она развернула активную подготовку к торжеству. Пэрис решила, что церемония будет напоминать ей тот день, когда она получила предложение руки и сердца. Светская дива хотела превратить торжество в зимнюю сказку. Подвенечное платье она подобрала в духе Грейс Келли. Также девушка занималась выбором места проведения торжества, утверждала меню и рассматривала предлагаемые ей варианты декора свадьбы.

Большой проблемой для Пэрис, по ее собственному признанию, стал список гостей. Он получился неимоверно большим, и она долгое время ломала голову, как лучше его сократить.

 

К слову, празднование планировалось на 11 ноября, поэтому все предположения о том, что Пэрис не успевает организовать свадьбу, не выдержали критики. Несмотря на печальные новости, фанаты пары надеются, что молодые найдут общий язык, и торжество все-таки состоится.

Краткая информация о Пэрисе Хилтон

Имя: Пэрис Хилтон

День рождения: 17.02.1981 ( возраст: 37 лет )

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, фотомодель

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0 Не нравится 0 Нравится 15.08.2018 Теги: Пэрис Хилтон

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