Как Дженнифер Лоуренс отметила день рождения?
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Сегодня Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) исполнилось 28 лет. И поклонники задались вопросом, как же провела этот день звезда. Как стало известно, праздник прошел как романтическое свидание с ее новым бойфрендом Куком Марони, с которым она начала встречаться в мае.
Пару заметили вместе в Париже. Источник сообщил изданию PEOPLE, что пара выглядит невероятно счастливой, они постоянно держатся за руки, наслаждаясь временем во французской столице. Утверждается, что пара остановилась в отеле Ritz, по большей части они просто гуляют по городу, куда прибыли на прошлой неделе.
Источники, близкие к актрисе, подтверждают, что она встречается с Марони, который является директором художественной галереи в Нью-Йорке. Пара познакомилась через общих друзей. Лоуренс и Марони не стесняются появляться вместе на публике. В июне их сфотографировали в Нью-Йорке во время романтического ужина при свечах. Тогда обладательница «Оскара» не могла скрыть своей радости, раньше, чем закончился ужин, они с Марони были замечены целующимися.
Источник сказал PEOPLE, что паре хорошо вместе. «Она улыбается так, как никогда до этого ни с одним из ее бывших бойфрендов», - сказал источник, добавив, что между Лоуренс и Марони несомненно есть «особая химия» и что они «не устают держаться за руки и смеяться», когда проводят время вместе.
До того, как начать встречаться с Марони, Лоуренс имела отношения с режиссером Дарреном Аронофски, с которым встречалась более года, прежде чем расстаться в ноябре 2017 года. В прошлом году они встретились снова, когда Дженнифер вручала ему награду на BAM Gala, и тогда она назвала его своим «очень хорошим другом».
Краткая информация о Дженнифере Лоуренс
Имя: Дженнифер Лоуренс
День рождения: 15.08.1990 ( возраст: 28 лет )
Место рождения: г. Луисвилл, США
Рост: 172 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится эта актриса? 5
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Миа / 16.08.18 01:30Ой, забавная она, неплохая актриса, мои поздравления в общую копилку. А в Париже сейчас мигрантов полно, недавно хотела туда поехать, но тот Париж, который был раньше, уже не существует, увы
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Ангелика / 16.08.18 01:27Я хотела бы ее поздравить, пожелать ей счастья в личной жизни, чтобы у нее все получилось с ее мальчиком. Ведь для женщины семья на первом месте.
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Варвара / 16.08.18 01:25Да она вообще какая-то нелепая, все время падает на этих красных дорожках, ходить видимо на каблуках совсем не умеет) Ну смешно она выглядит, извините)
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Диана / 16.08.18 01:23А чем ей не понравился Аронофски? Вроде знаменитый режиссер?
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Зита / 16.08.18 01:20ну она неплохо сыграла в картине "Голодные игры", мне она там понравилась, но все же я не считаю ее актрисой мирового уровня, обычная она какая-то. Эта актриса просто очень красивая.