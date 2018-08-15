Как Дженнифер Лоуренс отметила день рождения?

Сегодня Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) исполнилось 28 лет. И поклонники задались вопросом, как же провела этот день звезда. Как стало известно, праздник прошел как романтическое свидание с ее новым бойфрендом Куком Марони, с которым она начала встречаться в мае.

Пару заметили вместе в Париже. Источник сообщил изданию PEOPLE, что пара выглядит невероятно счастливой, они постоянно держатся за руки, наслаждаясь временем во французской столице. Утверждается, что пара остановилась в отеле Ritz, по большей части они просто гуляют по городу, куда прибыли на прошлой неделе.

Источники, близкие к актрисе, подтверждают, что она встречается с Марони, который является директором художественной галереи в Нью-Йорке. Пара познакомилась через общих друзей. Лоуренс и Марони не стесняются появляться вместе на публике. В июне их сфотографировали в Нью-Йорке во время романтического ужина при свечах. Тогда обладательница «Оскара» не могла скрыть своей радости, раньше, чем закончился ужин, они с Марони были замечены целующимися.

Источник сказал PEOPLE, что паре хорошо вместе. «Она улыбается так, как никогда до этого ни с одним из ее бывших бойфрендов», - сказал источник, добавив, что между Лоуренс и Марони несомненно есть «особая химия» и что они «не устают держаться за руки и смеяться», когда проводят время вместе.

До того, как начать встречаться с Марони, Лоуренс имела отношения с режиссером Дарреном Аронофски, с которым встречалась более года, прежде чем расстаться в ноябре 2017 года. В прошлом году они встретились снова, когда Дженнифер вручала ему награду на BAM Gala, и тогда она назвала его своим «очень хорошим другом».