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Лишили прав, ушел из клуба


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В ночь на 1 августа Федор Смолов попал в ДТП. Иномарка стоимостью 9 млн. рублей, принадлежащая его девушке, протаранила ограждение дороги и была разбита. В происшествии пострадала только машина дамы. Она сама и Федор Смолов, который сидел за рулем, никаких травм не получили.

Пара вскоре покинула место происшествия. ГИБДД пришлось объявить футболиста в розыск. Вскоре он сам явился в отделение и полностью признал свою вину. Как итог, его лишили прав сроком на один год. Также представители юстиции обязали футболиста выплатить штраф. Размер взыскания составил 58 000 руб.

С учетом заработной платы спортсмена – это небольшая для него сумма. К тому же заработок Смолова в ближайшее время увеличится. Его контракт с футбольным клубом «Краснодар» истек. Теперь футболист будет выступать под знаменем столичного «Локо» вместе с Антоном и Алексеем Миранчуками, а также Дмитрием Тарасовым. Годовая зарплата Федора, согласно контракту, составит 3,2 млн. евро.

Напомним, что ДТП запечатлили очевидцы аварии. Иномарка лимитированной серии была разбита основательно. Не справившийся с управлением футболист повредил переднюю часть машины и весь правый бок. Авто пришлось эвакуировать.  

Краткая информация о Федоре Смолове

Имя: Федор Смолов

Отчество: Михайлович

День рождения: 09.02.1990 ( возраст: 28 лет )

Место рождения: Саратов

Рост: 187 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: футболист, нападающий

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0 Не нравится 0 Нравится 10.08.2018 Теги: Федор Смолов

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