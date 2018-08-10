Лишили прав, ушел из клуба
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В ночь на 1 августа Федор Смолов попал в ДТП. Иномарка стоимостью 9 млн. рублей, принадлежащая его девушке, протаранила ограждение дороги и была разбита. В происшествии пострадала только машина дамы. Она сама и Федор Смолов, который сидел за рулем, никаких травм не получили.
Пара вскоре покинула место происшествия. ГИБДД пришлось объявить футболиста в розыск. Вскоре он сам явился в отделение и полностью признал свою вину. Как итог, его лишили прав сроком на один год. Также представители юстиции обязали футболиста выплатить штраф. Размер взыскания составил 58 000 руб.
С учетом заработной платы спортсмена – это небольшая для него сумма. К тому же заработок Смолова в ближайшее время увеличится. Его контракт с футбольным клубом «Краснодар» истек. Теперь футболист будет выступать под знаменем столичного «Локо» вместе с Антоном и Алексеем Миранчуками, а также Дмитрием Тарасовым. Годовая зарплата Федора, согласно контракту, составит 3,2 млн. евро.
Напомним, что ДТП запечатлили очевидцы аварии. Иномарка лимитированной серии была разбита основательно. Не справившийся с управлением футболист повредил переднюю часть машины и весь правый бок. Авто пришлось эвакуировать.
Краткая информация о Федоре Смолове
Имя: Федор Смолов
Отчество: Михайлович
День рождения: 09.02.1990 ( возраст: 28 лет )
Место рождения: Саратов
Рост: 187 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: футболист, нападающий
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Как вы считаете, зарплата российских футболистов соответствует их достижениям в спорте? 4
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Oy / 10.08.18 12:24Честный какой,все выплатил, сам пришел. Наверное, и за руль в течение года не сядет.
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Настя / 10.08.18 11:30Если у них такие зп, сколько же на них наваривают. Наверное, такой расклад для бюджета выгоден.. иначе во всем этом бреде с нашими недофутболистами смысла нет .
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Кит / 10.08.18 10:36Он как местный дурачок, только с деньгами, а не в лаптях.