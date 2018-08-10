Лишили прав, ушел из клуба

В ночь на 1 августа Федор Смолов попал в ДТП. Иномарка стоимостью 9 млн. рублей, принадлежащая его девушке, протаранила ограждение дороги и была разбита. В происшествии пострадала только машина дамы. Она сама и Федор Смолов, который сидел за рулем, никаких травм не получили.

Пара вскоре покинула место происшествия. ГИБДД пришлось объявить футболиста в розыск. Вскоре он сам явился в отделение и полностью признал свою вину. Как итог, его лишили прав сроком на один год. Также представители юстиции обязали футболиста выплатить штраф. Размер взыскания составил 58 000 руб.

С учетом заработной платы спортсмена – это небольшая для него сумма. К тому же заработок Смолова в ближайшее время увеличится. Его контракт с футбольным клубом «Краснодар» истек. Теперь футболист будет выступать под знаменем столичного «Локо» вместе с Антоном и Алексеем Миранчуками, а также Дмитрием Тарасовым. Годовая зарплата Федора, согласно контракту, составит 3,2 млн. евро.

Напомним, что ДТП запечатлили очевидцы аварии. Иномарка лимитированной серии была разбита основательно. Не справившийся с управлением футболист повредил переднюю часть машины и весь правый бок. Авто пришлось эвакуировать.