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Кристина Агилера о талантах сына


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Кристина Агилера (Christina Aguilera) гордится своим сыном. И есть повод. Недавно она призналась, что ее музыкальный талант в полной мере передался ее сыну Максу, который демонстрирует явные способности к пению.

Гордая мама рассказала о способностях сына в Twitter, отвечая на вопросы поклонников. «Саммер Рейн знает какие-нибудь твои песни?» - спросил один из них. «Саммер и я предпочитаем петь диснеевские песни вместе, - ответила певица. - Но мой сын Макс действительно имеет удивительный голос, пусть и не любит показывать этого. Но я заставала его поющим «Марию», и он удивительно попадает в ноты. У него действительно есть талант к этому».

Речь идет о песне «Мария» с нового альбома певицы Liberation.

В четверг в продаже появился новый выпуск Harper’s Bazaar, на обложке которого Кристина появилась со своей дочерью Саммер, которой исполнится 4 года в следующем месяце, и десятилетним Максом. «Мне нравится быть мамой-медведицей и воплощать собой поддержку, силу и безопасность для моих детей, - признается певица. - Это самая важная работа, какая у меня есть».

В июне певица сказала изданию PEOPLE, что она снова собирается в тур впервые за десять лет. «Я очень взволнована, - сказала она о своем возвращении к музыке. - Я снова чувствую себя артистом. Это то, что мне было нужно долгое время. У меня нет никаких особых ожиданий».

Кристина выпустила свой альбом Lotus еще в 2012 году, но не смогла отправиться в тур, потому что оставалась с детьми. «Мои дети превыше всего», - сказала она. Отцом ее дочери является Мэтт Ратлер, а сына - бывший муж Джордан Братман. На время тура сын останется с отцом в Лос-Анджелесе, где, как говорит певица, сможет сосредоточиться на школе, а Саммер отправится вместе с мамой в тур. «Так она сможет научиться тому, как смотреть на жизнь с другой стороны», - говорит певица.

Краткая информация о Кристине Агилере

Имя: Кристина Агилера

День рождения: 18.12.1980

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Нью-Йорк

Рост: 157 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2018 Теги: Кристина Агилера

А вам нравится эта певица? 3  

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  • Рита / 03.08.18 15:41
    -
    0
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    Мне тоже фото понравилось, правда, Лопес такая там взлохмаченная, будто не причесанная)) Макс тоже с таким живым взглядом, может, будущая звезда.
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  • Таня / 03.08.18 15:38
    -
    1
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    А почему она девочку с отцом не оставит, зачем такому маленькому ребенку таскаться с ней, ведь это тяжело. Это, конечно, ее дело. А фотка классная, особенно дочка у нее выглядит такой лапочкой, улыбается.
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  • Элла / 03.08.18 15:35
    -
    0
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    Молодец, дети действительно важнее, карьера сегодня есть, завтра о тебе забыли, а в детей надо вкладывать, чтобы из них люди выросли, об этом многие звезды забывают, предпочитая карьеру.
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