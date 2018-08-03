Кристина Агилера о талантах сына
0 0
Кристина Агилера (Christina Aguilera) гордится своим сыном. И есть повод. Недавно она призналась, что ее музыкальный талант в полной мере передался ее сыну Максу, который демонстрирует явные способности к пению.
Гордая мама рассказала о способностях сына в Twitter, отвечая на вопросы поклонников. «Саммер Рейн знает какие-нибудь твои песни?» - спросил один из них. «Саммер и я предпочитаем петь диснеевские песни вместе, - ответила певица. - Но мой сын Макс действительно имеет удивительный голос, пусть и не любит показывать этого. Но я заставала его поющим «Марию», и он удивительно попадает в ноты. У него действительно есть талант к этому».
Речь идет о песне «Мария» с нового альбома певицы Liberation.
В четверг в продаже появился новый выпуск Harper’s Bazaar, на обложке которого Кристина появилась со своей дочерью Саммер, которой исполнится 4 года в следующем месяце, и десятилетним Максом. «Мне нравится быть мамой-медведицей и воплощать собой поддержку, силу и безопасность для моих детей, - признается певица. - Это самая важная работа, какая у меня есть».
В июне певица сказала изданию PEOPLE, что она снова собирается в тур впервые за десять лет. «Я очень взволнована, - сказала она о своем возвращении к музыке. - Я снова чувствую себя артистом. Это то, что мне было нужно долгое время. У меня нет никаких особых ожиданий».
Кристина выпустила свой альбом Lotus еще в 2012 году, но не смогла отправиться в тур, потому что оставалась с детьми. «Мои дети превыше всего», - сказала она. Отцом ее дочери является Мэтт Ратлер, а сына - бывший муж Джордан Братман. На время тура сын останется с отцом в Лос-Анджелесе, где, как говорит певица, сможет сосредоточиться на школе, а Саммер отправится вместе с мамой в тур. «Так она сможет научиться тому, как смотреть на жизнь с другой стороны», - говорит певица.
Краткая информация о Кристине Агилере
Имя: Кристина Агилера
День рождения: 18.12.1980
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Нью-Йорк
Рост: 157 см
Вес: 45 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А вам нравится эта певица? 3
-
Рита / 03.08.18 15:41Мне тоже фото понравилось, правда, Лопес такая там взлохмаченная, будто не причесанная)) Макс тоже с таким живым взглядом, может, будущая звезда.
-
Таня / 03.08.18 15:38А почему она девочку с отцом не оставит, зачем такому маленькому ребенку таскаться с ней, ведь это тяжело. Это, конечно, ее дело. А фотка классная, особенно дочка у нее выглядит такой лапочкой, улыбается.
-
Элла / 03.08.18 15:35Молодец, дети действительно важнее, карьера сегодня есть, завтра о тебе забыли, а в детей надо вкладывать, чтобы из них люди выросли, об этом многие звезды забывают, предпочитая карьеру.