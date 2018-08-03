Кристина Агилера о талантах сына

Кристина Агилера (Christina Aguilera) гордится своим сыном. И есть повод. Недавно она призналась, что ее музыкальный талант в полной мере передался ее сыну Максу, который демонстрирует явные способности к пению.

Гордая мама рассказала о способностях сына в Twitter, отвечая на вопросы поклонников. «Саммер Рейн знает какие-нибудь твои песни?» - спросил один из них. «Саммер и я предпочитаем петь диснеевские песни вместе, - ответила певица. - Но мой сын Макс действительно имеет удивительный голос, пусть и не любит показывать этого. Но я заставала его поющим «Марию», и он удивительно попадает в ноты. У него действительно есть талант к этому».

Речь идет о песне «Мария» с нового альбома певицы Liberation.

В четверг в продаже появился новый выпуск Harper’s Bazaar, на обложке которого Кристина появилась со своей дочерью Саммер, которой исполнится 4 года в следующем месяце, и десятилетним Максом. «Мне нравится быть мамой-медведицей и воплощать собой поддержку, силу и безопасность для моих детей, - признается певица. - Это самая важная работа, какая у меня есть».

В июне певица сказала изданию PEOPLE, что она снова собирается в тур впервые за десять лет. «Я очень взволнована, - сказала она о своем возвращении к музыке. - Я снова чувствую себя артистом. Это то, что мне было нужно долгое время. У меня нет никаких особых ожиданий».

Кристина выпустила свой альбом Lotus еще в 2012 году, но не смогла отправиться в тур, потому что оставалась с детьми. «Мои дети превыше всего», - сказала она. Отцом ее дочери является Мэтт Ратлер, а сына - бывший муж Джордан Братман. На время тура сын останется с отцом в Лос-Анджелесе, где, как говорит певица, сможет сосредоточиться на школе, а Саммер отправится вместе с мамой в тур. «Так она сможет научиться тому, как смотреть на жизнь с другой стороны», - говорит певица.