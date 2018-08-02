Знаменитая теннисистка воспитывает дочь на двух языках

Серена Уильямс (Serena Williams) воспитывает свою 11-месячную дочь Олимпию на двух языках. Звезда тенниса, которой исполнилось 36 лет, в среду выложила в Insta видео, где она разговаривает по-французски с наследницей.

В ролике Серена просит дочь вымыть руки, и та начинает делать это в собачьей миске для воды. После этого Серена продолжает говорить на французском, просить Олимпию не мыть руки в этой миске и добавляет «О-ля-ля!»

«Теперь ей придется принять ванну», - написала Серена в комментарии.

Серена иногда поддается влиянию Европы. В прошлом месяце Серена, ее муж Алексис Оганян и Олимпия летали в Венецию. Все потому, что Уильямс проголодалась. «Она хотела чего-нибудь итальянского на ужин», - написал Алексис в Insta под снимком себя и Серены, потягивающей вино из бокала.

Оганян, который является одним из основателей Reddit, выложил позднее фотографию, сделанную во время поездки на гондоле, и снимок Серены, гуляющей по ночному городу. Их поездка произошла через несколько недель после того, как Уильямс проиграла финал Уимблдона. «Это был прекрасный турнир для меня. Я очень надеялась подняться так далеко в нем, - сказала она в интервью. - Я немного разочарована, но это нормально. Я смотрю вперед. Все только начинается. Всем мамам всего мира я хочу сказать, что я играла сегодня за вас. Всегда нужно пытаться».

Ранее Серена признавалась: «Иногда я очень устаю и чувствую себя так, словно мне это все не по силам. Такое иногда случается и на корте. Но никто не говорит о сложностях, о давлении, которое переживает человек, и о том невероятном страхе, который испытываешь каждый раз, когда слышишь, как плачет ребенок». При этом теннисистка подчеркивает, что карьера в спорте для нее пока не менее значима.