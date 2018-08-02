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Знаменитая теннисистка воспитывает дочь на двух языках


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Серена Уильямс (Serena Williams) воспитывает свою 11-месячную дочь Олимпию на двух языках. Звезда тенниса, которой исполнилось 36 лет, в среду выложила в Insta видео, где она разговаривает по-французски с наследницей.

В ролике Серена просит дочь вымыть руки, и та начинает делать это в собачьей миске для воды. После этого Серена продолжает говорить на французском, просить Олимпию не мыть руки в этой миске и добавляет «О-ля-ля!»

«Теперь ей придется принять ванну», - написала Серена в комментарии.

Серена иногда поддается влиянию Европы. В прошлом месяце Серена, ее муж Алексис Оганян и Олимпия летали в Венецию. Все потому, что Уильямс проголодалась. «Она хотела чего-нибудь итальянского на ужин», - написал Алексис в Insta под снимком себя и Серены, потягивающей вино из бокала.

Оганян, который является одним из основателей Reddit, выложил позднее фотографию, сделанную во время поездки на гондоле, и снимок Серены, гуляющей по ночному городу. Их поездка произошла через несколько недель после того, как Уильямс проиграла финал Уимблдона. «Это был прекрасный турнир для меня. Я очень надеялась подняться так далеко в нем, - сказала она в интервью. - Я немного разочарована, но это нормально. Я смотрю вперед. Все только начинается. Всем мамам всего мира я хочу сказать, что я играла сегодня за вас. Всегда нужно пытаться».

Ранее Серена признавалась: «Иногда я очень устаю и чувствую себя так, словно мне это все не по силам. Такое иногда случается и на корте. Но никто не говорит о сложностях, о давлении, которое переживает человек, и о том невероятном страхе, который испытываешь каждый раз, когда слышишь, как плачет ребенок». При этом теннисистка подчеркивает, что карьера в спорте для нее пока не менее значима.

Краткая информация о Серене Уильямс

Имя: Серена Уильямс

День рождения: 26.09.1981

Возраст: 36 лет

Место рождения: Саганоу, Мичиган, США

Рост: 175 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: теннисистка, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 02.08.2018 Теги: Серена Уильямс

А вы как подходите к воспитанию детей? 3  

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  • Влада / 02.08.18 19:39
    -
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    У меня нет детей, но я сама ходила в детстве в английскую школу, английскому меня учили с детства, чему рада, потому что эти знания очень сейчас мне помогают в карьере.
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  • Мария / 02.08.18 19:37
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    Ну это извечный спор, думаю, родители сами должны понять, что они хотят дать ребенку, ну хочет мама вырастить вундеркинда, ну флаг ей в руки, она рожала, ей и решать, я же сама против такого, у ребенка должно быть нормальное детство.
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  • Ульяна / 02.08.18 19:36
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    Ну я знаю, что многие родители считают, что дети лучше в детстве запоминают иностранные языки, поэтому нанимают им репетиторов, но я уверена, что ребенку важнее знать свой родной язык, а иностранные он как-нибудь потом выучит, зачем его с детства загружать так.
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