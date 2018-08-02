Мелания Трамп стала мишенью для острых шуток

Публикация с фотографией первой леди США, работающей в саду Белого дома, вызвала недоумение и стала поводом для шуток и острот со стороны пользователей. Многие посчитали ее неуместной. По мнению американцев, всем своим видом Мелания демонстрировала, как она не любит данную работу и насколько не приспособлена к ней.

В первую очередь пользователи отметили безупречный образ жены президента. На Мелании была надета дорогая, тщательно выглаженная рубашка, а на ногах – фирменные конверсы с белоснежной подошвой. Поза женщины, распущенные волосы, падающие на лицо, и солнечные очки также, по мнению подписчиков, не соответствовали ситуации.

Ряд пользователей сравнил Меланию с Мишель Обамой, которая действительно работала в саду и не боялась запачкать руки. По их мнению, такие постановочные фотографии делать нынешней первой леди больше не стоит.

Подписчики, которые владеют фотошопом, стали упражняться в остроумии. Некоторые припомнили скандальную надпись Мелании на куртке, в которой она появилась на встрече с детьми мигрантов.

Слоган недорогой верхней одежды из масс-маркета гласил: «Мне действительно на все плевать, а вам?»

Остальных шутников насмешила поза Мелании. Вырезав изображение первой леди, они стали подставлять его в фотографии уличных реп-баттлов, в кадры игр по баскетболу и т.д.