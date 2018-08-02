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Мелания Трамп стала мишенью для острых шуток


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Публикация с фотографией первой леди США, работающей в саду Белого дома, вызвала недоумение и стала поводом для шуток и острот со стороны пользователей. Многие посчитали ее неуместной. По мнению американцев, всем своим видом Мелания демонстрировала, как она не любит данную работу и насколько не приспособлена к ней.

В первую очередь пользователи отметили безупречный образ жены президента. На Мелании была надета дорогая, тщательно выглаженная рубашка, а на ногах – фирменные конверсы с белоснежной подошвой. Поза женщины, распущенные волосы, падающие на лицо, и солнечные очки также, по мнению подписчиков, не соответствовали ситуации.

Ряд пользователей сравнил Меланию с Мишель Обамой, которая действительно работала в саду и не боялась запачкать руки. По их мнению, такие постановочные фотографии делать нынешней первой леди больше не стоит.

Подписчики, которые владеют фотошопом, стали упражняться в остроумии. Некоторые припомнили скандальную надпись Мелании на куртке, в которой она появилась на встрече с детьми мигрантов.

Слоган недорогой верхней одежды из масс-маркета гласил: «Мне действительно на все плевать, а вам?»

Остальных шутников насмешила поза Мелании. Вырезав изображение первой леди, они стали подставлять его в фотографии уличных реп-баттлов, в кадры игр по баскетболу и т.д. 

Краткая информация о Мелании Трамп

Имя: Мелания Трамп

День рождения: 26.04.1970

Возраст: 48 лет

Место рождения: Севница, Югославия

Рост: 180 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: модель, первая леди США



1 Не нравится 2 Нравится 02.08.2018 Теги: Мелания Трамп

Вы считаете публикацию Мелании искренней? 3  

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  • Алина / 02.08.18 15:27
    -
    1
    +
    Ну не дано это женщине. Тоже мне нашли повод для шуток. Зато она красивая. Такой давно не было в политике. С ней посоперничать только президентша Хорватии может. Там тоже два высших, которыми блеснуть можно и Макрона заарканить!
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  • Лиса_89 / 02.08.18 10:20
    -
    0
    +
    Да уж... плосковатый юмор у американцев....
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    • Say_moon / 02.08.18 13:51
      -
      4
      +
      Да ну! С Майклом в паре они, между прочим, не плохо сморятся))) Мелания вообще жжет. То лифчик забудет надеть, то куртка эта, теперь попытки в саду покопаться. С Мишель скукотень была. Там муженек и клоун, и на дуде игрец был))) В России таких дурачков любят. Они к народу ближе))
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