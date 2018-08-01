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Жестокое убийство знаменитого режиссера


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Александр Расторгуев известен как постановщик множества документальных лент, посвященных расследованиям. Он неоднократно удостаивался высоких наград в сфере кинематографа и телевидения. Работа над последней лентой завершилась трагедией.

Режиссер вместе с военным корреспондентом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко отправились в Центральную Африканскую республику. Новая работа команды была посвящена частным военным кампаниям. Собрать материал специалистам не удалось.

Во время одной из поездок автомобиль представителей кинематографа был расстрелян. Чудом выжил только водитель транспорта. Это местный житель, который помогал корреспондентам договариваться, в том числе и за взятки, с представителями власти о проведении съемок. На данный момент он проходит по возбужденному уголовному делу главным свидетелем.

Трагедия произошла 31 июля. При себе у команды режиссера были пресс-карты. Представителей МИДа о произошедшем оповестили оперативно. Некоторое время информация о личностях погибших скрывалась.

 

По предварительной версии причиной нападения могло стать ограбление. При себе у группы была дорогостоящая аппаратура и 8,5 тысяч долларов наличными. 


0 Не нравится 1 Нравится 01.08.2018 Теги: Александр Расторгуев

Вы смотрели фильмы, снятые Александром? 4  

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