Наоми Кэмпбелл беременна?
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Наоми Кэмпбелл – не просто известная скандалами супермодель из 90-х. Она уникальна тем, что при всей открытости для прессы, звезда не выносит на всеобщее обозрение личную жизнь. Именно поэтому шоком для поклонников стало откровение ее нынешнего спутника.
Репер Джозеф Аденуга более известный как Skepta в своем инстаграме опубликовал снимок УЗИ. На нем запечатлен малыш, а на фото стоит метка «Ребенок Аденуга». Подписчики темнокожей красавицы оказались взбудоражены не на шутку.Они ринулись уточнять достоверность информации и поздравлять модель с беременностью. Наоми этот случай оставила без каких-либо комментариев.
Пока нет опровержения или подтверждения информации, фанаты пары гадают, действительно ли беременна Наоми, а также выдвигают версии, что общего ребенка репера и модели может носить суррогатная мать. Имеются приверженцы версии, что снимок фейковый, а публикация – просто шутка со стороны исполнителя.
О романе Джозефа и Наоми слухи ходили еще с начала 2018 года, но они лично подтвердили данный факт только в марте. Пара признала, что они прекрасно проводят время вдвоем.
Разница в возрасте между влюбленным составляет 13 лет. Наоми сейчас 48, а Джозеф отпраздновал свой 35-й День рождения.
Краткая информация о Наоми Кэмпбелл
Имя: Наоми Кэмпбелл
День рождения: 22.05.1970 ( возраст: 48 лет )
Место рождения: Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: модель, актриса
Фотографии
Фотографии
Вы верите в подозрения о беременности Наоми? 3
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Лора / 01.08.18 15:55Лучше бы от русского олигарха родила. Мужик-то поинтереснее был и побогаче. А вообще, поздновато в 48 и рожать,и нянчиться с детьми...
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Марина / 01.08.18 14:59Да, ну нет. У нее в инстаграме даже намека на живот нет. А малыш на УЗИ уже большой.Если кто-то и беременный, то точно суррогатная мать!