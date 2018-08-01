Наоми Кэмпбелл беременна?

Наоми Кэмпбелл – не просто известная скандалами супермодель из 90-х. Она уникальна тем, что при всей открытости для прессы, звезда не выносит на всеобщее обозрение личную жизнь. Именно поэтому шоком для поклонников стало откровение ее нынешнего спутника.

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Репер Джозеф Аденуга более известный как Skepta в своем инстаграме опубликовал снимок УЗИ. На нем запечатлен малыш, а на фото стоит метка «Ребенок Аденуга». Подписчики темнокожей красавицы оказались взбудоражены не на шутку.Они ринулись уточнять достоверность информации и поздравлять модель с беременностью. Наоми этот случай оставила без каких-либо комментариев.

🌹 Публикация от Skepta (@skeptagram) 30 Июл 2018 в 8:41 PDT

Пока нет опровержения или подтверждения информации, фанаты пары гадают, действительно ли беременна Наоми, а также выдвигают версии, что общего ребенка репера и модели может носить суррогатная мать. Имеются приверженцы версии, что снимок фейковый, а публикация – просто шутка со стороны исполнителя.

О романе Джозефа и Наоми слухи ходили еще с начала 2018 года, но они лично подтвердили данный факт только в марте. Пара признала, что они прекрасно проводят время вдвоем.

Разница в возрасте между влюбленным составляет 13 лет. Наоми сейчас 48, а Джозеф отпраздновал свой 35-й День рождения.