 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Усыновление - новый тренд?


0 0

Диана Арбенина заявила о желании усыновить ребенка. В свои 44 года артистка видит в этом шаге возможность исполнить свою давнюю мечту иметь большую семью.

У солистки группы «Ночные снайперы» уже есть двое детей. Это двойняшки Марта и Артем. Их исполнительница родила, когда ей было 35 лет. Кто стал отцом детей, Диана не говорит. О спутниках жизни Арбениной известно немного. Она один раз была замужем. Это был фиктивный брак. Артистке он нужен был для прописки, но после она предпочла оставить фамилию бывшего супруга.

На сегодняшний день мечту иметь детей она все еще лелеет, но сомнения относительно того, рожать или нет, у артистки имеются. Она рассматривает вопрос с усыновлением ребенка и уже спрашивала об этом своих подросших детей. По словам Дианы, они не против появления в доме еще одного малыша.

Никаких предрассудков относительно ребят из детского дома у Дианы нет. Она считает, что если есть возможность и желание, то подарить брошенному родными родителями ребенку право на счастье, она имеет.

Не так давно в интервью певица рассказывала, что поступила правильно, родив детей в сознательном возрасте. По словам исполнительницы, ранее она вряд ли была готова к такой ответственности и стать хорошей матерью не смогла бы.

Интересный факт. Незадолго до этого об усыновлении ребенка из детдома заявляла Агния Кузнецова. Татьяна Овсиенко и вовсе выказала желание родить самостоятельно.  

Краткая информация о Диане Арбениной

Имя: Диана Арбенина

Отчество: Сергеевна

День рождения: 08.07.1974 ( возраст: 44 года )

Место рождения: г. Воложин, Минская область, БССР

Рост: 165 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица

Смотреть фотографии с Дианой Арбениной

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 31.07.2018 Теги: Диана Арбенина

А вы смогли бы усыновить ребенка? 3  

Оставить комментарий
  • Митя / 31.07.18 16:22
    -
    0
    +
    Хороший был бы тренд . Проблема действительно острая и актуальная. Так бы у детей, лишенных всего и оставшихся на попечении государства появился бы шанс на хорошую жизнь. Я бы смог, но как только встану на ноги, прочно и уверенно, чтобы было что им давать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Леля / 31.07.18 14:50
    -
    0
    +
    Я бы нет. Мне их вообще-то иметь рано еще, но Арбенина крутая. Если так сделает - это будет примером для всех.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • НЕ_поющие_трусы / 31.07.18 16:28
      -
      1
      +
      Арбенина - Артист с большой буквы! Есть голос, есть слава, есть дети (неизвестно от кого, уметь еще надо так), есть поступки и нет показушного грязного белья.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору