Усыновление - новый тренд?
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Диана Арбенина заявила о желании усыновить ребенка. В свои 44 года артистка видит в этом шаге возможность исполнить свою давнюю мечту иметь большую семью.
У солистки группы «Ночные снайперы» уже есть двое детей. Это двойняшки Марта и Артем. Их исполнительница родила, когда ей было 35 лет. Кто стал отцом детей, Диана не говорит. О спутниках жизни Арбениной известно немного. Она один раз была замужем. Это был фиктивный брак. Артистке он нужен был для прописки, но после она предпочла оставить фамилию бывшего супруга.
На сегодняшний день мечту иметь детей она все еще лелеет, но сомнения относительно того, рожать или нет, у артистки имеются. Она рассматривает вопрос с усыновлением ребенка и уже спрашивала об этом своих подросших детей. По словам Дианы, они не против появления в доме еще одного малыша.
Никаких предрассудков относительно ребят из детского дома у Дианы нет. Она считает, что если есть возможность и желание, то подарить брошенному родными родителями ребенку право на счастье, она имеет.
Не так давно в интервью певица рассказывала, что поступила правильно, родив детей в сознательном возрасте. По словам исполнительницы, ранее она вряд ли была готова к такой ответственности и стать хорошей матерью не смогла бы.
Интересный факт. Незадолго до этого об усыновлении ребенка из детдома заявляла Агния Кузнецова. Татьяна Овсиенко и вовсе выказала желание родить самостоятельно.
Краткая информация о Диане Арбениной
Имя: Диана Арбенина
Отчество: Сергеевна
День рождения: 08.07.1974 ( возраст: 44 года )
Место рождения: г. Воложин, Минская область, БССР
Рост: 165 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: певица
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А вы смогли бы усыновить ребенка? 3
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Митя / 31.07.18 16:22Хороший был бы тренд . Проблема действительно острая и актуальная. Так бы у детей, лишенных всего и оставшихся на попечении государства появился бы шанс на хорошую жизнь. Я бы смог, но как только встану на ноги, прочно и уверенно, чтобы было что им давать.
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Леля / 31.07.18 14:50Я бы нет. Мне их вообще-то иметь рано еще, но Арбенина крутая. Если так сделает - это будет примером для всех.