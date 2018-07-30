Бибер отказался подписывать брачный контракт
3 0
Мама Джастина, которая совсем недавно радовалась за влюбленных, обиделась и всполошилась не на шутку. Бибер резко поменял свои планы и вместо скромной церемонии планирует устроить свадьбу года. Также сын отказывается подписывать с Хейли Болдуин брачный контракт.
Свое решение Бибер обосновывает нежеланием оскорблять невесту отсутствием к ней доверия. Такое решение очень выгодно племяннице Алека Болдуина, а Биберу грозит потерей многомиллионного состояния в случае, если влюбленные разойдутся.
На сегодняшний день на счету модели накоплено 3 миллиона долларов. Бибер богаче ее во много раз. Его состояние оценивается в 250 миллионов долларов. Ровно половина от этой суммы окажется в руках Хейли, если они разойдутся и модель пожелает заполучить положенную ей законом часть накоплений супруга.
Не жалеет денег Бибер и на свадьбу. В самом начале он планировал скромную церемонию в Канаде, на которой должны были присутствовать только близкие молодоженам люди. Немногим позже исполнитель изменил свое мнение и объявил о поиске агентства, которое организует помпезную свадьбу в Калифорнии на 500 человек. Джастин предложил своей невесте пригласить на торжество всех ее знакомых.
Такое положение дел омрачается обидой мамы певца на столь поспешные и необдуманные действия со стороны сына. С Хейли они возобновили отношения всего пару месяцев назад, но он уже успел сделать ей предложение. При этом у отца модели он попросил руки как положено, а свою маму поставил в известность позже.
Краткая информация о Джастине Бибере
Имя: Джастин Бибер
День рождения: 01.03.1994 ( возраст: 24 года )
Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада
Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
Фотографии
Фотографии
А вы бы подписали брачный контракт? 8
-
Тётя Фика Санкт-Петербург / 30.07.18 22:34Поплатится мальчик за свою бездумность. Ох, поплатится. Мама права.
-
Курука / 30.07.18 17:01Мужик. Волнения мамы тоже понятны. Но это не ее деньги и ни ей решать как их тратить.
-
Cool_chik / 30.07.18 16:10На месте Бибера пописала бы, не задумываясь. А вот Хейли со своей стороны все правильно сделала. Пусть доказывает серьезность намерений. Кричать о бумагах, несовместимых с любовью, могут только те, кто сам сидит с голой попой в единственных штанах .
-
ooops / 30.07.18 15:25Почему все американцы такие стремные. Ходят как бомжи, если бы не кричащие надписи, вообще не отличишь. Зато на счетах миллионы.
-
Мася / 30.07.18 14:41И почему я не Хейли?....
-
Апельсиновая / 30.07.18 17:08Хотите жить с Бибером? Сдаётся мне, не самая лучшая доля.
-