Иосиф Кобзон в реанимации

Новости о том, что Кобзон экстренно госпитализирован, начали появляться пару дней назад. Супруга певца опровергала подобные предположения, поясняя журналистам, что Иосиф Давыдович лег в клинику планово в рамках очередного курса лечения. Никаких из ряда вон выходящих событий в их семье, по заверениям женщины, не случалось.

Позже выяснилось, что в онкологическую клинику Иосиф Давыдович поступил еще 20 июля. Его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое. На днях артисту стало хуже, и он был переведен в реанимацию нейрохирургического отделения.

По всей видимости, коллеги и близкие Кобзона не желали тревожить общественность неприятными известиями.

Напомним, что Иосиф Кобзон борется с онкологией на протяжении последних 13 лет. Он уже перенес две сложные операции и на регулярной основе проходил курсы лечения, которые до сих пор помогали артисту поддерживать относительно нормальное состояние.

В течение всего периода заболевания певца активно поддерживала его супруга Нелли. Именно она настояла на лечении за границей, и она же вселяла веру в будущее самому артисту. Иосиф Давыдович признателен ей за такое отношение, он неоднократно благодарил Нелли за все сделанное для него публично.

Поклонники Кобзона надеются на улучшение его состояния.