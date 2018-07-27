Иосиф Кобзон в реанимации
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Новости о том, что Кобзон экстренно госпитализирован, начали появляться пару дней назад. Супруга певца опровергала подобные предположения, поясняя журналистам, что Иосиф Давыдович лег в клинику планово в рамках очередного курса лечения. Никаких из ряда вон выходящих событий в их семье, по заверениям женщины, не случалось.
Позже выяснилось, что в онкологическую клинику Иосиф Давыдович поступил еще 20 июля. Его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое. На днях артисту стало хуже, и он был переведен в реанимацию нейрохирургического отделения.
По всей видимости, коллеги и близкие Кобзона не желали тревожить общественность неприятными известиями.
Напомним, что Иосиф Кобзон борется с онкологией на протяжении последних 13 лет. Он уже перенес две сложные операции и на регулярной основе проходил курсы лечения, которые до сих пор помогали артисту поддерживать относительно нормальное состояние.
В течение всего периода заболевания певца активно поддерживала его супруга Нелли. Именно она настояла на лечении за границей, и она же вселяла веру в будущее самому артисту. Иосиф Давыдович признателен ей за такое отношение, он неоднократно благодарил Нелли за все сделанное для него публично.
Поклонники Кобзона надеются на улучшение его состояния.
Краткая информация об Иосифе Кобзоне
Имя: Иосиф Кобзон
Отчество: Давыдович
День рождения: 11.09.1937 ( возраст: 80 лет )
Место рождения: Часов Яр, Донецкая обл., Украина
Рост: 176 см
Вес: 89 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: эстрадный певец
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Как вы думаете, певец поправится? 3
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Uno / 27.07.18 16:16В такие моменты не хотят огласки. Родным бы самим все это пережить. Им не до общественности.
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Lady / 27.07.18 16:15В его состоянии и возрасте вполне ожидаемо такое. Терпения и сил его Нелли. Она действительно Женщина с большой буквы.
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Яна / 27.07.18 16:10Самого Кобзона не люблю и творчество его не понимаю. Но его пара с Нелли действительно пример для подражания. Среди молодежи такого сейчас и не встретить. Никакого альтруизма, каждый в паре сам за себя.