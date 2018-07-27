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Анна Винтур покидает Vogue?


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Появились слухи о том, что главный редактор Vogue Анна Винтур собирается увольняться. И тому есть причины, ведь Бейонсе будет последней из знаменитостей, которую Анна разместит на обложке журнала.

Источник сообщил изданию Page Six, что Бейонсе окажется на обложке престижного сентябрьского выпуска журнала. Снимки будут сделаны известным фотографом знаменитостей Тайлером Митчеллом.

Издатель журнала продолжает отрицать слухи о том, что Анна намерена покинуть журнал, но с начала 2018 года они только множатся. И выбор Бейонсе для обложки последнего выпущенного ею номера может быть весьма эффектным жестом. Певица уже была на обложке сентябрьского номера в 2015 году. Также она появлялась на обложках в 2009 и 2013 годах. В 2015 году сделанные Марио Тестино снимки сопровождались большим интервью. Теперь у певицы тоже есть о чем поговорить, ведь в прошлом году у нее родились близнецы Руми и Сир, пишет издание Hollywood Life.

Пока что ни журнал, ни Бейонсе не подтвердили слухи относительно обложки. Винтур проработала главным редактором журнала 30 лет. Ранее ходили слухи, что Винтур давно мечтала о политической карьере, устав от монотонной рутины обязанностей главного редактора. Слухи об ее уходе именно после сентябрьского номера стали особенно настойчивыми ранее в этом месяце. Сентябрьский номер журнала считается особенно важным ввиду смены сезонов с весны/лета на осень/зиму. Это самое горячее время для журналов, когда они определяют свой облик на новый сезон, пытаются взглянуть на новые тренды или предсказать их.

Краткая информация об Анне Винтур

Имя: Анна Винтур

День рождения: 03.11.1949 ( возраст: 68 лет )

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 170 см

Вес: 64 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: журналистка, главный редактор журнала Vogue

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0 Не нравится 0 Нравится 27.07.2018 Теги: Анна Винтур

А вы тоже думаете об эффектном уходе? 3  

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  • Ния / 27.07.18 21:18
    -
    0
    +
    А она же вроде занималась политикой, когда Обама был еще у власти, я слышала, что она и тогда свалить хотела, но ее удержали, не знаю чем, но все равно благодаря журналу она теперь известность, а так была бы обычным политиком, каких море. А Анна Винтур пока у нас одна. Я ее ценю, как профессионала, разбирающегося в журналистике и моде, и все же каждый должен заниматься своим делом.
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  • Свити / 27.07.18 21:14
    -
    -1
    +
    Мне вот вообще непонятно, кто эти люди, я не слушаю Бейонсе, но все же кто-то считает ее гениальной певицей, журнал Вог читала, интересные статьи попадаются, в моде они толк знают, но вот попсу всякую приглашать, фу. Мне кажется, это их недостойно.
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  • Зая / 27.07.18 21:12
    -
    0
    +
    Ну скорее это слухи, хотя я тоже слышала не один раз, что она хочет свалить, ну ей лет-то сколько, уже на пенсию пора, а не управлять модным изданием. Возможно, они так привлекают читателей к журналу, хотя журнал и так популярный вроде. Даже и не знаю.
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