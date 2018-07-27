Анна Винтур покидает Vogue?

Появились слухи о том, что главный редактор Vogue Анна Винтур собирается увольняться. И тому есть причины, ведь Бейонсе будет последней из знаменитостей, которую Анна разместит на обложке журнала.

Источник сообщил изданию Page Six, что Бейонсе окажется на обложке престижного сентябрьского выпуска журнала. Снимки будут сделаны известным фотографом знаменитостей Тайлером Митчеллом.

Издатель журнала продолжает отрицать слухи о том, что Анна намерена покинуть журнал, но с начала 2018 года они только множатся. И выбор Бейонсе для обложки последнего выпущенного ею номера может быть весьма эффектным жестом. Певица уже была на обложке сентябрьского номера в 2015 году. Также она появлялась на обложках в 2009 и 2013 годах. В 2015 году сделанные Марио Тестино снимки сопровождались большим интервью. Теперь у певицы тоже есть о чем поговорить, ведь в прошлом году у нее родились близнецы Руми и Сир, пишет издание Hollywood Life.

Пока что ни журнал, ни Бейонсе не подтвердили слухи относительно обложки. Винтур проработала главным редактором журнала 30 лет. Ранее ходили слухи, что Винтур давно мечтала о политической карьере, устав от монотонной рутины обязанностей главного редактора. Слухи об ее уходе именно после сентябрьского номера стали особенно настойчивыми ранее в этом месяце. Сентябрьский номер журнала считается особенно важным ввиду смены сезонов с весны/лета на осень/зиму. Это самое горячее время для журналов, когда они определяют свой облик на новый сезон, пытаются взглянуть на новые тренды или предсказать их.