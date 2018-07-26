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Игорь Акинфеев стал сексуальнее Федора Смолова


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После матча сборной России с Испанией его назвали «богом» и «героем». Особо восторженные фанаты предлагали установить ноге Акинфеева памятник (и фанатов можно понять). А теперь вратарь сборной России назван самым сексуальным в команде.

Еще в июне секс-символом No1 российской сборной считался Федор Смолов. Но теперь по результатам голосования проведенного Media Direction Group бывший возлюбленный Виктории Лопыревой оказался лишь на третьем месте - за него проголосовало 12% опрошенных (против 26% до ЧМ).

Игорь Акинфеев стал лидером с показателем в 19% голосов, вторым же оказался Марио Фернандес с 13%.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ российские футболисты уступили хорватам, причем в пенальти Смолову не удалось реализовать первый из одиннадцатиметровых ударов. После игры футболист заявил, что не снимает с себя ответственности, но заверил, что «сможет извлечь многое из этой ситуации». Он также подчеркнул, что был «действительно счастлив» и никогда не забудет «те 50 дней» в составе сборной в этом году.

Краткая информация об Игоре Акинфееве

Имя: Игорь Акинфеев

Отчество: Владимирович

День рождения: 08.04.1986 ( возраст: 32 года )

Место рождения: г. Видное, Московская обл.

Рост: 185 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: футбольный вратарь

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1 Не нравится 1 Нравится 26.07.2018 Теги: Игорь Акинфеев

Акинфеев, Фернандес или Смолов? Кто по-вашему самый секси? 3  

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