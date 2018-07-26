Игорь Акинфеев стал сексуальнее Федора Смолова

После матча сборной России с Испанией его назвали «богом» и «героем». Особо восторженные фанаты предлагали установить ноге Акинфеева памятник (и фанатов можно понять). А теперь вратарь сборной России назван самым сексуальным в команде.

Еще в июне секс-символом No1 российской сборной считался Федор Смолов. Но теперь по результатам голосования проведенного Media Direction Group бывший возлюбленный Виктории Лопыревой оказался лишь на третьем месте - за него проголосовало 12% опрошенных (против 26% до ЧМ).

Игорь Акинфеев стал лидером с показателем в 19% голосов, вторым же оказался Марио Фернандес с 13%.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ российские футболисты уступили хорватам, причем в пенальти Смолову не удалось реализовать первый из одиннадцатиметровых ударов. После игры футболист заявил, что не снимает с себя ответственности, но заверил, что «сможет извлечь многое из этой ситуации». Он также подчеркнул, что был «действительно счастлив» и никогда не забудет «те 50 дней» в составе сборной в этом году.