Игорь Акинфеев стал сексуальнее Федора Смолова
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После матча сборной России с Испанией его назвали «богом» и «героем». Особо восторженные фанаты предлагали установить ноге Акинфеева памятник (и фанатов можно понять). А теперь вратарь сборной России назван самым сексуальным в команде.
Еще в июне секс-символом No1 российской сборной считался Федор Смолов. Но теперь по результатам голосования проведенного Media Direction Group бывший возлюбленный Виктории Лопыревой оказался лишь на третьем месте - за него проголосовало 12% опрошенных (против 26% до ЧМ).
Игорь Акинфеев стал лидером с показателем в 19% голосов, вторым же оказался Марио Фернандес с 13%.
Напомним, в четвертьфинале ЧМ российские футболисты уступили хорватам, причем в пенальти Смолову не удалось реализовать первый из одиннадцатиметровых ударов. После игры футболист заявил, что не снимает с себя ответственности, но заверил, что «сможет извлечь многое из этой ситуации». Он также подчеркнул, что был «действительно счастлив» и никогда не забудет «те 50 дней» в составе сборной в этом году.
Краткая информация об Игоре Акинфееве
Имя: Игорь Акинфеев
Отчество: Владимирович
День рождения: 08.04.1986 ( возраст: 32 года )
Место рождения: г. Видное, Московская обл.
Рост: 185 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: футбольный вратарь
Фотографии
Фотографии
Акинфеев, Фернандес или Смолов? Кто по-вашему самый секси? 3
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Аника / 26.07.18 15:11Смолов - тот еще перец. С хорватами играл так себе, проиграли из-за его слабого удара, если бы он бил посильнее, пускай и промахнулся бы гонений было меньше. Он даже не извинился, как это сделал Марио Фернандес.
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Кира / 26.07.18 15:06Игорь - лучший и единственный такой вратарь. Почти всегда улыбается своей коронной широкой улыбкой. Он - классный!
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ВЛ / 26.07.18 14:00Смолов самый губастенький, значит самый секси ;). Акинфеев ничего, но в плане сексуальности так себе. Ноги хотя и хорошие.