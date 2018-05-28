 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дана Борисова похвасталась новым лицом


0 2

Дана Борисова, прошедшая реабилитацию от наркотической зависимости, на данный момент сосредоточила свои усилия на восстановлении былой красоты. Результатами проделанной работы и планами на будущее она поделилась со зрителями передачи «Звезды сошлись».

По словам телеведущей, жаркий климат и солнце Таиланда оказали не самое лучшее влияние на ее кожу. На лице Даны появились пятна, мимические морщины стали выраженными, были и высыпания. Сейчас все эти изъяны она исправляет, прибегая к услугам косметологов.

Борисова регулярно делает инъекции с гиалуроновой кислотой, плазмой крови и т.д. Не так давно она вставила специальные нити, укрепляющие каркас лица.

В ближайшее время она планирует заняться и другими частями тела. На одном из мероприятий, куда Борисова пришла вместе с дочерью, присутствующие гости едко комментировали ее морщины в области коленок. По признанию Даны, это было неприятно, и она не исключает, что прибегнет в этом вопросе к услугам пластических хирургов.

Заметим, что хорошая генетика и регулярный уход за кожей лица позволяют 41-летней ведущей оставаться в прекрасной форме. Уже больше года она не употребляет запрещенные препараты и чувствует себя прекрасно.



2 Не нравится 0 Нравится 28.05.2018 Теги: Дана Борисова последние новости уколы красоты реабилитация

Читайте также

 

Вам нравится Борисова сейчас? 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору