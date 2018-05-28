Дана Борисова похвасталась новым лицом

Дана Борисова, прошедшая реабилитацию от наркотической зависимости, на данный момент сосредоточила свои усилия на восстановлении былой красоты. Результатами проделанной работы и планами на будущее она поделилась со зрителями передачи «Звезды сошлись».

По словам телеведущей, жаркий климат и солнце Таиланда оказали не самое лучшее влияние на ее кожу. На лице Даны появились пятна, мимические морщины стали выраженными, были и высыпания. Сейчас все эти изъяны она исправляет, прибегая к услугам косметологов.

Борисова регулярно делает инъекции с гиалуроновой кислотой, плазмой крови и т.д. Не так давно она вставила специальные нити, укрепляющие каркас лица.

В ближайшее время она планирует заняться и другими частями тела. На одном из мероприятий, куда Борисова пришла вместе с дочерью, присутствующие гости едко комментировали ее морщины в области коленок. По признанию Даны, это было неприятно, и она не исключает, что прибегнет в этом вопросе к услугам пластических хирургов.

Заметим, что хорошая генетика и регулярный уход за кожей лица позволяют 41-летней ведущей оставаться в прекрасной форме. Уже больше года она не употребляет запрещенные препараты и чувствует себя прекрасно.