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Почему Шнуров решился на развод?


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Несколько дней назад группировка «Ленинград» порадовала публику новым клипом. А теперь солист коллектива Сергей Шнуров ошеломил общественность сообщением о серьезных изменениях в личной жизни - певец решил развестись.

Сергей и Матильда Шнурова считались одной из самых колоритных пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги часто выходили вместе в свет и в различных интервью подчеркивали, что им в некотором роде удалось обрести гармонию.

И вот... «С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», - написал накануне артист Поклонники артиста ошеломлены, а комментарии к посту самые разные: «А ты не сопьёшься?», «Надеюсь, что этот развод пойдёт на пользу его творчеству, а то что-то в последнее время не айс. Извините, Сергей», «Двум людям с нордическим характером сложно быть вместе. Хочется пожелать только хорошего. И Вам и Матильде».

Матильда же написала в соцсетях: «Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил».

Что стало поводом для расставания? Пока можно только догадываться и Лена Миро уже выдвинула свои предположения: «Сам Шнур пить может, при этом женщину, которая пьёт, терпеть рядом с собой не будет. Мужчина может простить женщине дурной нрав. Может простить жестокость и даже измены. Но вот пристрастие к бутылке женщине ещё никто и никогда не простил. И неудавшаяся балерина Матильда - наглядный тому пример».

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0 Не нравится 0 Нравится 26.05.2018 Теги: Сергей Шнуров

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