 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Канье Уэст купил фото ванны Уитни Хьюстон для альбома


0 0

Канье Уэст (Kanye West) заплатил 85 тысяч долларов за авторские права на фотографию заваленной наркотиками ванной комнаты Уитни Хьюстон. Снимок будет использован для обложки нового альбома рэпера Pusha T Daytona.

 
 

Публикация от Pusha T (@kingpush)

Фотография была сделана в 2006 году в доме Хьюстон в Атланте. Тогда певица была на пике своей наркозависимости. Фото же было опубликовано после смерти Уитни.

Альбом Daytona, который изначально назывался King Push, должен был последовать за альбомом King Push – Darkest Before Dawn: The Prelude, который вышел в декабре 2015 года, но был отложен. В апреле этого года Уэст, который отвечает за продакшен, рассказал в Twitter, что альбом будет выпущен 25 мая. «Мы провели полтора года, занимаясь написанием альбома и поиском сэмплов», - заявил Уэст.

Pusha T рассказал, что Уэст продолжает производить изменения в альбоме буквально за день до выпуска, как было и с его собственным альбомом The Life of Pablo. Поменять фото на обложке было идеей Канье. При этом Уэст лично заплатил за лицензию на снимок.

Напомним, что Канье Уэст ранее заявил о своих планах стать «одним из величайших девелоперов всех времен». У рэпера уже есть более 100 гектаров земли, и он планирует построить пять новых домов. Также известно, что супруг Ким Кардашян стал писать философскую книгу.

 



0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2018 Теги: Канье Уэст

Читайте также

 

А вам нравится идея рэпера? 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору