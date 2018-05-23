Третий развод Кержакова

Любвеобильный футболист, неоднократно замеченный в скандалах на профессиональном поприще и в личной жизни, вновь разводится. О разрыве отношений в мае 2018 года заявила его третья по счету супруга Милана. Сам он никаких комментариев на эту тему не давал.

Такое поведение Александра ставило под сомнения правдивость слов жены. Некоторые поклонники пары предполагали, что речь идет о небольшой размолвке и излишней эмоциональности женщины.

На днях он появился на публике без обручального кольца. Произошло это на фотовыставке «Мы в одной команде», проходившей в Санкт-Петербурге. Спортсмен пришел за несколько минут до начала мероприятия, после он выступил с речью и еще немного пообщался с детьми с синдромом Дауна.

От прессы Кержаков старался держаться в стороне. На вопросы относительно развода и заявлений Миланы отвечать отказался.

Напомним, что в мае Милана Кержакова написала в своем инстаграм о разрыве с супругом. Она назвала его падшим человеком, не заслуживающим уважения. О причинах развода женщина умолчала.

Истории с предыдущими женами у Александра завершались громкими скандалами. Особенно пострадала вторая супруга футболиста. Елену Сафронову по решению суда лишили родительских прав. Их общий с Кержаковым сын воспитывается самим спортсменом.

С Миланой у Александра также имеется общий ребенок: сын Артемий 2017 года рождения.