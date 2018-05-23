Мария Шарапова показала красивый букет от кавалера

Российская теннисистка явно не скучает в одиночестве. Мария Шарапова разместила в соцсетях несколько фото, где она стоит с красивым букетом на одной из улочек Парижа. Спортсменка намекнула при этом, что букет подарил ей мужчина, пригласивший на свидание.

«Свидание под дождем, парижский стиль», - подписала один из снимков Мария.

Как сообщает ряд СМИ, избранником Шараповой является британец Александр Гилкс, основатель аукционного дома Paddle8. Мария и Александр встречаются с начала этого года, судя по фото, сделанным папарацци. В апреле пару смогли сфотографировать в Нью-Йорке.

Известно, что Александр является другом принцев Уильяма и Гарри, которых знает еще со времен учебы в колледже. Согласно слухам, Александр ранее встречался какое-то время с сестрой герцогини Кембриджской Пиппой Миддлтон (до ее замужества).

У Шараповой же пару лет назад был роман с бывшим возлюбленным Кайли Миноуг (Kylie Minogue), испанским манекенщиком Андресом Веленкосо (Andreas Velencoso). По крайней мере, об этом активно писали зарубежные СМИ. Также у Марии были романтические отношения с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Ходили слухи о помолвке, но потом спортсмены расстались.