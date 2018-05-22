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Самые провальные наряды Канн 2018


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Отправляясь на красную дорожку, звезды всегда стремятся привлечь к себе внимание. Пока одни делают ставку на элегантность, вторые выбирают эпатаж. Последний вариант – самый рискованный. Такой выход чаще всего запоминается миру, а стилисты и поклонники смакуют все «прелести» безвкусицы. Чем же удивили звезды в Каннах в 2018 году?

Виктория Боня в один из вечеров появилась в платье от Беллы Потемкиной. Элегантное черное бюстье с длинной юбкой в пол не смотрелось пошло и вульгарно. Оно было полной копией образа Анджелины Джоли.

Кендел Дженнер удивила дважды. Звезда западного реалити поддалась модному тренду и для образов подбирала полупрозрачные платья. Верхнюю часть нижнего белья под них Кендел не надевала. Прекрасная фигура не спасла положение, многие посчитали образы вульгарными и неуместными.

Сара Сампайо также появилась на публике в полупрозрачном платье. Грудь ее была предусмотрительно прикрыта, не забыла звезда надеть подходящее по случаю белье. И все равно фасон оказался не ее. Несмотря на хорошие внешние данные, платье не украсило фигуру.

Ярким платьем цвета фуксии звезда спортивных журналов Джой Корриган подчеркнула все свои недостатки. Глубокий вырез бюстье некрасиво расплющил искусственную грудь женщины, а разрез на юбке оказался слишком высоким.

Кристен Стюарт в этом году также оказалась не на высоте. Дорогой наряд от Chanel не стал достойным акцентом образа актрисы. Знаменитые на весь мир Лабутены Стюарт назвала неудобными и предпочла их снять прямо перед камерами фотографов.

Вишенкой на торте парада стала Лена Ленина. Телеведущая уже давно находится в списке самых безвкусно одевающихся звезд. Не стала она предавать свое странное амплуа и в этот раз. Золотое платье с шипами Лена дополнила очередным гротескным коконом из волос.

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    Чей образ вы считаете самым безвкусным?
 

 

 



1 Не нравится 0 Нравится 22.05.2018 Теги: Канны наряды провалы 2018 звезды дорожка

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