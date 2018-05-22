Кэти Холмс побывала с дочерью на балете

Актриса, которой исполнилось 38 лет, появилась в понедельник вечером в Метрополитен-опере, где состоялось шоу Американского театра балета. Кэти Холмс (Katie Holmes) появилась в сопровождении 12-летней дочери Сури (Suri).

На Кэти было облегающее платье с цветочным принтом от ее хорошего друга Зака Позена, а на Сури было длинное платье со схожим рисунком. Мать и дочь сфотографировали, когда они выходили из Линкольн-центра.

Стоит отметить, что Кэти редко появляется на светских мероприятиях с дочерью. Актриса старается держать дочь подальше от камер.

Сури - единственная дочь Кэти Холмс и ее бывшего мужа Тома Круза (Tom Cruise), с которым она развелась в 2012 году. Кэти предпочла жить в Нью-Йорке, а не в Лос-Анджелесе, чтобы держать дочь подальше от голливудского блеска.

Отметим, что отец Сури Том Круз очень редко видится с дочерью, однако периодически вмешивается в ее воспитание. Актер какое-то время назад выразил недовольство тем, что Кэти привела маленькую Сури на концерт Jingle Ball, где та объявляла выступление Тэйлор Свифт.

Источник фото: Globallookpress.com