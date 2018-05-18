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Сын Евгения Плющенко увлекся опасным видом спорта!


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В своем Instagram Евгений Плющенко опубликовал видео, которое приятно удивило и одновременно шокировало подписчиков. В ролике старший сын фигуриста Егор демонстрирует трюки мотофристайлинга. Ребенок умело управляет железным конем, без боязни становится на сиденье и принимает акробатические позы. Мальчику всего 11 лет и это зрелище не для слабонервных.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни негодуют: «А мать мальчика такие эксперименты одобряет? У него еще и прав нет!», «Женя, это очень опасное увлечение!». Вторые восхищаются талантами паренька, отмечая, что все это – прекрасные гены.

Мальчик любитель экстрима и поклонник скорости. Фигуриста такие способности и увлечения сына удивляют. По словам Евгения, он своими трюками шокирует население поселка. Его тренировки проходят прямо на дороге возле собственного дома.

Егор – старший сын Евгения от брака с Марией Ермак. Мальчик проживает вместе с мамой и по решению суда носит ее фамилию. В новостях и социальных сетях ребенок фигурирует редко.

Младший сын Гном Гномыч также радует звездных родителей. Не так давно он завоевал свою первую медаль по фигурному катанию. Сейчас мальчик готовится к соревнованиям в Японии. Ему всего 4 года.



0 Не нравится 0 Нравится 18.05.2018 Теги: сын Евгений Плющенко спорт экстрим

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