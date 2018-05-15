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Мелания Трамп в хорошем настроении после операции


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В ближайшие несколько дней вряд ли можно будет увидеть Меланию Трамп на официальных мероприятиях. Первая леди США на больничном. Как сообщается, дама перенесла операцию на почках.

Процедура эмболизации почек была проведена 48-летней Мелании в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Как уточняется, к эмболизации, как правило, прибегают для остановки внутренних кровотечений или же для подавления неоперабельных опухолей. Представители Белого дома сообщили, что хирургическое вмешательство проведено для лечения доброкачественного заболевания, но какого именно не уточняется.

Накануне Меланию проведал супруг Дональд Трамп. Президент прибыл в госпиталь на вертолете, провел с женой около часа. После Трамп сообщил в своем Twitter: «Побывал в медицинском центр Уолтера Рида, проведал нашу прекрасную первую леди, Меланию. Процедура прошла успешно, у нее прекрасное настроение. Спасибо всем доброжелателям!».

Американские издания напоминают, что Мелания не единственная первая леди, которой проведено серьезное хирургическое вмешательство во время пребывания в Белом доме. Так, Нэнси Рейган была проведена мастэктомия в 1987 году. В 1974 году у Бетти Форд был диагностирован рак груди и проведена мастэктомия.

Ранее мы писали:

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Дарья Жукова объединилась с Иванкой Трамп. Девушки блистают вместе.​

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.



0 Не нравится 0 Нравится 15.05.2018 Теги: Мелания Трамп

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