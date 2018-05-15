 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мама Сергея Лазарева заступилась за сына


0 0

Сергей Лазарев в 2014 году стал счастливым отцом, у артиста появился на свет сын Никита. Сергей любит проводить время с ребенком, часто берет его в зарубежные поездки. Но имя матери Никиты до сих пор никому не известно. Фанаты Сергея Лазарева не устают задаваться вопросом, кто же артисту родил сына. Не выдержала мама артиста, она заступилась за сына, резко одернув любопытных.

Известно, что Лазарев старается избегать разговоров о матери ребенка, что породило массу слухов. Многие стали говорить о том, что Никиту родила суррогатная мама, кто-то предположил, что в жизни Сергея есть тайная возлюбленная. Мама Лазарева, которая до этого не вмешивалась в отношения сына с поклонниками, не выдержала и обратилась к подписчикам с просьбой не обсуждать его личную жизнь.

«Да, он медийный человек. Вот и следите за его творчеством, а не за штанами. На его концерты люди ходят не из-за его личной жизни, а чтобы насладиться музыкой, вокалом... Вести диалог с людьми, которые живут чужой жизнью, ждут каких-то негативных событий, чтобы насладиться ими, а в случае с позитивными — вылить всю свою желчь и подпитаться энергией, нет смысла! Мне таких людей жалко: несчастные, недолюбленные...» — написала мама Сергея.

Известно, что артист увлеченно занимается воспитанием сына Никиты. Лазарев ранее говорил, что у ребенка уже есть интересы: «Никита учит английский и русский, уже начинает читать. Он любит знания и так быстро все схватывает. Каждый раз, когда мы с ним играем в развивающие игры или читаем буквы, он жадно все воспринимает. И еще он уже поет».

 



0 Не нравится 0 Нравится 15.05.2018 Теги: сергей лазарев

Читайте также

 

Вы согласны с мамой артиста? 1  

Оставить комментарий
  • Koshka / 16.05.18 09:16
    -
    1
    +
    Артисты вываливают все публике, вплоть до штанов, а тут, значит, есть, что скрывать. Почему-то Леру обнимал-целовал все больше напоказ. Но родила в итоге неизвестная. И недолюбленность интересующихся здесь не играет роли.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору