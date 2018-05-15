Мама Сергея Лазарева заступилась за сына

Сергей Лазарев в 2014 году стал счастливым отцом, у артиста появился на свет сын Никита. Сергей любит проводить время с ребенком, часто берет его в зарубежные поездки. Но имя матери Никиты до сих пор никому не известно. Фанаты Сергея Лазарева не устают задаваться вопросом, кто же артисту родил сына. Не выдержала мама артиста, она заступилась за сына, резко одернув любопытных.

Известно, что Лазарев старается избегать разговоров о матери ребенка, что породило массу слухов. Многие стали говорить о том, что Никиту родила суррогатная мама, кто-то предположил, что в жизни Сергея есть тайная возлюбленная. Мама Лазарева, которая до этого не вмешивалась в отношения сына с поклонниками, не выдержала и обратилась к подписчикам с просьбой не обсуждать его личную жизнь.

«Да, он медийный человек. Вот и следите за его творчеством, а не за штанами. На его концерты люди ходят не из-за его личной жизни, а чтобы насладиться музыкой, вокалом... Вести диалог с людьми, которые живут чужой жизнью, ждут каких-то негативных событий, чтобы насладиться ими, а в случае с позитивными — вылить всю свою желчь и подпитаться энергией, нет смысла! Мне таких людей жалко: несчастные, недолюбленные...» — написала мама Сергея.

Известно, что артист увлеченно занимается воспитанием сына Никиты. Лазарев ранее говорил, что у ребенка уже есть интересы: «Никита учит английский и русский, уже начинает читать. Он любит знания и так быстро все схватывает. Каждый раз, когда мы с ним играем в развивающие игры или читаем буквы, он жадно все воспринимает. И еще он уже поет».