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Джордж Клуни отпраздновал 57-летие с рюмкой текилы


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Голливудский сердцеед, любящий супруг и отец близнецов отметил важный день в воскресенье. Джорджу Клуни (George Clooney) исполнилось 57 лет, и по такому случаю актер выпил рюмку текилы его собственной марки под названием Casamigos.

На выложенном в социальные сети видео видно, как Клуни и его друг и деловой партнер Рэнд Гербер стоят рядом и держат доску с закрепленными на ней рюмками. Потом они поднимают ее и выпивают, а Клуни притворяется падающим замертво.

«Так иногда бывает, если боссы проводят слишком много времени в офисе», - гласит подпись под видео.
Компания по производству текилы была основана в 2013 году Клуни, Майком Мелдманом и Гербером, который женат на модели Синди Кроуфорд. Синди также поздравила Клуни с днем рождения, разместив в Insta фотографию себя, мужа и Джорджа и подписав ее: «Счастливого дня рождения тому, кто всегда может рассмешить нас».

Ранее Клуни говорил, что готов отдать все на свете за свою жену Амаль (Amal). Пара поженилась в 2014 году и теперь растит близнецов Эллу и Александра. Джордж неоднократно отмечал, что для него достаточно необычно чувствовать, что он не является больше центром собственной вселенной.

 



0 Не нравится 0 Нравится 07.05.2018 Теги: Джордж Клуни

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