Анастасия Волочкова понесла ущерб из-за коммунальщиков

Анастасия Волочкова пала жертвой коммунальщиков. Некачественное покрытие на крыше не выдержало наступления весны, и просочившаяся вода после дождя подпортила дорогостоящий интерьер в квартире знаменитости. Анастасия, расстроенная из-за понесенного ущерба, решила судиться с коммунальными службами.

Как заявил адвокат звезды Владимир Комсолев изданию StarHit, Настя подает в суд на незадачливых работников городских служб. «Они сами виноваты – давно не проверяли покрытие. Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь. Сильнее всего пострадали потолок и мебель, изготовленная на заказ за границей… Придется делать ремонт», - сообщил мужчина.

Ремонт обойдется в немалую сумму, около 3 миллионов рублей, однако Анастасия еще раз выкладывать деньги не собирается. «Сейчас мы подписываем необходимые документы, оцениваем точную стоимость ущерба. Настя постоянно на связи со мной, надеемся выиграть дело!» - заявил адвокат.

Пока адвокат занимается составлением претензий, Анастасия вместе с возлюбленным и дочкой Ариадной улетела на отдых в Турцию, восстанавливаться после нервного потрясения.

Как признавалась ранее балерина, ее легко огорчить, но она старается отгонять от себя обиду. «Я эмоциональная, сразу реагирую на негатив. Воспринимаю его с сильной болью. Спасают близкие люди, они – моя опора».