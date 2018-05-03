Джиджи Хадид удивила поклонников

Джиджи Хадид (Gigi Hadid) умеет удивлять. Модель появилась на обложке майского номера итальянского Vogue с темными волосами и смуглой кожей. При этом недоумевающие поклонники задаются вопросом, почему Джиджи не похожа на себя.

Споры среди интернет-пользователей начались после того, как модель выложила фотографию в Insta. Снимок сделан американским фотографом Стивеном Кляйном. На нем модель изображена с бронзовой кожей. Также на обложке вместе с ней присутствует модель Джастин Мартин.

Джиджи в 27-й раз появляется на обложке журнала, но на сей раз поклонники возмущены тем, что девушка выглядит почти неузнаваемо: «Я не узнаю тебя», «Почему ты выглядишь непохожей на себя?», «Слишком много фотошопа», «Неужели Vogue Italia пытается сказать мне, что это Джиджи Хадид?» И таких комментариев сотни.

Тем временем ходят слухи, что модель вновь сошлась со своим бывшим бойфрендом Зейном Маликом (Zain Malik). На этой неделе их видели целующимися на улицах Нью-Йорка.

Напомним, после двух лет, проведенных вместе, пара объявила в марте, что дальше они будут идти порознь. «Я всегда буду благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном. Я желаю ему всего самого лучшего и буду продолжать поддерживать как друга, которого люблю и уважаю. А что касается будущего: чему быть, тому быть», - написала Хадид после расставания.