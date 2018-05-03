Дочь Игоря Николаева дебютировала в ток-шоу

Композитор Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова души не чают в своей дочурке. Веронике всего два с половиной года, но девочка уже выступила на телевидении, появившись в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 1 Май 2018 в 7:33 PDT

Вероника впервые побывала на телевидении, став гостьей ток-шоу Андрея Малахова, выпуск был посвящен Первомаю. Девочка покорила сердца публики и телезрителей. Она танцевала под песню папы и резво бегала по студии. Игорь Николаев отметил, что Вероника - очень активный ребенок, при этом она очень общительная.

«У вас сегодня эксклюзив. Мы впервые на телевидении. Вы, конечно, рискуете, потому что прямой эфир же… Она музыкальная девчонка, она контактирует, она общается, она хочет показывать себя, одним словом, девочка. И очень классная», - сообщил композитор.

Стоит отметить, что поводов гордиться дочерью у пары предостаточно. Ведь Нике не было еще двух лет, когда та выучила английский алфавит. «Сами в шоке! Но наш ребенок в 1 год 7 месяцев уже знает почти весь английский алфавит... И, как подобает настоящей девочке, в конце видео она мило так, по-девичьи, застеснялась. Люблю! Не могу... Доченька! Лишь бы ты всегда нас радовала, и главное - будь всегда здоровой и счастливой, будь лучше нас, умнее и талантливее!» - подписала тогда видеоролик супруга знаменитого композитора.

Когда малышке было 10 месяцев, она знала английский лучше, чем русский. «По-русски она говорит только папа и мама, а все остальные слова по-английски. Дело в том, что наша няня — филиппинка, и она общается с ребенком исключительно на английском языке», - рассказывал Николаев.

Напомним, Вероника — не единственный ребенок композитора. Его дочь Юлия от первого брака на 5 лет старше нынешней супруги исполнителя.