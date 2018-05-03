День рождения Дэвида Бекхэма прошел на эмоциях

Дэвид Бекхэм (David Beckham) отпраздновал в среду свой 43-й день рождения. В ресторане звезду футбола ждал сюрприз. Дэвида приехал поздравить его сын, который сейчас учится в Нью-Йорке, и знаменитый футболист не смог сдержать слез.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 2 Май 2018 в 2:24 PDT

Дэвид Бекхэм не ожидал появления на празднике его сына Бруклина, который изучает фотографию в Парсонской школе дизайна в Нью-Йорке. Ни один поклонник Дэвида не смог сдержать эмоции, посмотрев видео, выложенное его женой Викторией.

В видеоролике видно, как Бруклин появляется в ресторане, где собралась семья для чествования именинника. Дэвид просто не может поверить своим глазам. «Что ты делаешь здесь?» - спрашивает он дважды, почти не в силах сдержать слезы. Отец и сын обнимаются все оставшееся время записи, демонстрируя свою близость.

Поклонники поспешили оставить восхищенные комментарии: «Я в восторге от этого!», «Какие чудесные отношения сына и отца», «Как же они скучали друг по другу», «Какой чудесный момент!»

Очевидно, что Виктория хранила в секрете сюрприз. Сам Дэвид написал под видео: «Лучший сюрприз на день рождения, мой большой мальчик приехал домой». Ранее Дэвид выложил в Insta снимки некоторых поздравительных открыток и подарков, которые он получил, он также показал записку от сына Ромео: «Ты лучший отец на свете! Я желаю тебе самого лучшего дня рождения на свете!»