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Иглесиас забыл о мерах безопасности детей


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Анна Курникова и Энрике Иглесиас сейчас по полной программе наслаждаются родительскими обязанностями. В декабре у пары родилась королевская парочка - сын и дочь. Накануне Энрике решил опубликовать в Insta совместный снимок с одним из наследников, однако российские подписчики сразу обратили внимание на то что певец не соблюдает правила безопасности.

На снимке Иглесиас позирует прижав одной рукой малыша к своей талии. Причем судя по улыбке ребенка, ему вполне комфортно и даже весело. «До сих пор не могу поверить, что ты у меня есть...», — подписана фотография.

За сутки снимок собрал более 1,2 «лайков» десятки тысяч комментариев. Причем российские поклонники сильно переживали за ребенка - по их мнению, Энрике совсем не заботится о малыше и подобная фотосессия могла закончиться падением ребенка.

Напомним, малыши Николас и Люси родились 16 декабря в одной из клиник Майами. Перинатальный психолог Нателла Колобова в беседе с журналистами издания «Российский Диалог» заметила, что после рождения детей Анне, возможно, придется кардинально изменить привычный образ жизни и также предположила, что появление наследников отразится и на качестве сексуальной жизни звездной пары. «Про секс, как правило, в таких случаях можно забыть на год», – заметила Колобова.

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0 Не нравится 0 Нравится 02.05.2018 Теги: Энрике Иглесиас Анна Курникова

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Иглесиас забыл о мерах безопасности детей 0  

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