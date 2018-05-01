Лобода выдала свою тайну

Певица Светлана Лобода уже совсем скоро родит второго наследника. Но пока звезда предпочитает вести себя словно герцогиня Кембриджская - она старательно избегает разговоров на тему о поле малыша. Правда, дочь Светланы на днях проговорилась.

Лобода старательно скрывает имя отца и пол ребенка. Но недавно артистка опубликовала в Insta сториз с участием дочери. Во время исполнения песни «Твои глаза» девочка проговорилась, что у нее скоро родится сестренка. Светлана же через несколько часов удалила публикацию.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Апр 2018 в 11:39 PDT

Кстати, несмотря на последний месяц беременности артистка ведет весьма активный образ жизни. «Мы с дочкой и маленьким кенгуренком в полном восторге от @justintimberlake!!! Как же это Круто быть великим музыкантом и заполнять собою все!!! Никакой мишуры. только музыка, от которой переворачивается все внутри, и свет! Боюсь сегодня мне не уснуть, держись, моя команда . Начинаю писать план», - сообщила вчера певица.

Ранее Лобода говорила, что не собирается задерживаться в декрете. «У меня в Лос Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идёт подготовка к грандиозным концертам этой осенью — так что планы большие. А дети всегда со мной, и Евочка и мой маленький кенгуренок. Ничего не изменится когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время и силы. Я буду идти дальше».

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