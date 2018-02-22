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Лобода подражает Шер


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Светлана Лобода - девушка весьма известная и в прошлом году получила титулы «Женщина года» и «Певица года» от журнала Glamour. Но теперь артистка хочет большего: Светлана не прочь стать «новой Шер».

На днях Лобода опубликовала в Insta свое довольно эффектное видео воздушного поцелуя и игры глазами и написала: «Мою маму в юности часто сравнивали с красавицей Шер. Пришло и мое время?»

Подписчики отреагировали неоднозначно: «Да вы себе явно льстите», «Шер - красавица? Такой же на вид транссексуал, как и Вы, извините за правду», «Светлана, я вас люблю, но надо быть скромнее... Вам до Шер далеко, как до Марса. Путь далекий. Разочаровалась, если честно. Внешне сходство есть, конечно, но в общем загнули вы нехило».

Кстати, недавно в интервью Лобода заявила, что ей подходит исключительно роль артистки и она не представляет, как бы смогла сменить род деятельности. «Даже не хочу об этом думать. Не рассматриваю такой вариант, потому что ничего не умею. А все, что я делаю, происходит на эмоциях, на энтузиазме — когда я выезжаю на отдых, он заканчивается через неделю. Вся моя команда мечтает об отпуске, который у нас будет длиться два месяца. Но они знают, что через неделю я появлюсь в нашей группе в WhatsApp и начну отсматривать концерты и раздавать чертей всем, кто неправильно сыграл».

Ранее мы писали:

Светлана Лобода рассказала о разрыве с любимым. Светлана не из тех женщин, которые соглашаются терпеть малейший дискомфорт.

Певица Шер повернула время вспять. Без помощи бьюти-профессионалов не обошлось. 

Шер разъезжает по Малибу с маской на лице. Дива не стесняется. 


0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2018 Теги: Светлана Лобода

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