Буланова готовится к замужеству?

В конце прошлого года Татьяна Буланова кокетливо обмолвилась о том, что не прочь снова выйти замуж. И похоже, под венец артистка намерена отправиться в наилучшей форме. Накануне звезда опубликовала в Insta снимки на которых выглядит гораздо моложе своих 49 лет.

В следующем марте Татьяна отметит 50-летие. Однако на новых снимках артистка выглядит так, словно недавно отметила 30-летие. И определенно, дело не только в фотошопе. Поклонники отмечают, что пластика была проведена звезда весьма удачно.

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.official) 29 Апр 2018 в 10:41 PDT

«Скорей всего, певице была проведена эндоскопическая подтяжка лба и висков. Такая процедура позволяет поднять уголки бровей, сделав взгляд более открытым. Не исключено, что был сделан липофилинг лица (в роли филлеров выступают собственные жировые клетки). Производится восполнение недостающих объёмов в области щёк, носогубок, висков, вокруг глаз. И быть может было сделано фракционное омоложение лица, шеи и декольте (делается специальным лазером). И конечно, биоревитализация. Комплекс этих процедур позволяет за короткий срок сделать лицо моложе, овал подтянутым, а взгляд более открытым», - прокомментировал внешний вид Булановой изданию «Комсомольская правда» пластический хирург Ирина Виктюк.

Напомним, в позапрошлом году Буланова развелась с футболистом Владиславом Радимовым. Но в декабре артистка сказала, что не исключает возможности официального воссоединения. «Не знаю, ничего не знаю. Никто не знает. Пути господни неисповедимы. Может, я выйду в третий раз замуж - за Влада. Может, он сделает красивое предложение, и я соглашусь. Не знаю».

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