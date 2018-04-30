Анна Снаткина боится поправиться

Актриса Анна Снаткина после рождения ребенка очень боится распустить себя. Доходит даже до маниакального подсчитывания каждого калория. Супруг актрисы Виктор Васильев смотрит на ситуацию с юмором.

Юморист сообщил, что супруга настолько боится поправиться, что даже взвешивается каждый день, не забывает она и отмерять количество съеденной еды. «Захотела наладить правильное питание – и наладила. И так в этом преуспела, что теперь может открывать курсы "Как похудеть за несколько дней". Вы представляете: она на съемки и гастроли возит маленькие весы, чтобы отмерить правильные «дозы» продуктов. Если вдруг видит, что поправилась хотя бы на полкило, начинает переживать и тут же садится на диету», - сообщил Виктор.

Юморист даже пошел на хитрость ради счастья супруги, и это сработало. «У нас сломались дома напольные весы, Аня попросила их посмотреть. Я сразу понял, что там надо всего лишь заменить батарейку, но сказал Ане, что вышла из строя электроника и нужен серьезный ремонт. И теперь у нас дома нет весов, Аня ходит в отличном настроении, а я счастлив, что ей хорошо!» – рассказал Васильев.

Напомним, Анна является мастером спорта по спортивной аэробике. Снаткина посвятила спорту 13 лет, а потом стала актрисой, предварительно окончив ВГИК, где училась в мастерской Виталия Соломина. Бросив спорт, Снаткина поправилась до 62 кг. При этом лишнего веса девушка не замечала, пока не стала сниматься в кино. Увидев себя на экране с пухлыми щечками, звезда тут же села на диету и сбросила 8 кило. Беременность снова повлияла на фигуру, но Анна тщательно следит за собой и не позволяет себе больше поправляться.