Ричард Гир столкнулся с мошенниками

Все, связанное с религией, обычно наполнено умиротворением и мудростью, но, видимо, не тогда, когда речь заходит о деньгах. Ричард Гир (Richard Gere) уверяет, что с него требуют 500 тысяч долларов за права на съемку фильма по книге о буддизме.

Согласно The Hollywood Reporter, речь идет о правах на экранизацию книги «Кости мастера: буддийский монах в поисках затерянного сердца Китая».

В 2009 году 68-летний актер подписал соглашение с компанией Random Acts Entertainment, владельцами которой являются Скотт и Анна Элиас, об экранизации книги. Гир должен был спродюсировать картину, а также сыграть в ней главную роль. Анна же должна была написать сценарий.

Однако возникли творческие разногласия. Гир описывает сценарий Анны как «чрезвычайно неадекватный». Ричард Гир соглашался участвовать в проекте, только если сценарий будет приведен в соответствующий вид, однако этого сделано не было. После того, как Гир отказался участвовать в фильме, пара стала угрожать актеру судебным иском, выставляя оскорбительные претензии и требуя полмиллиона долларов, пишет Daily Mail.

Теперь Гир подал иск, по которому требует разрыва контракта, утверждения прав на книгу и выплату 17500 долларов.

Напомним, что Ричард Гир имеет прочные связи с тибетским буддизмом и активно поддерживает далай-ламу.