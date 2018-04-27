 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Водяновой посоветовали ботокс


0 0

Наталья Водянова - поклонница естественной красоты. Она не увлекается филлерами и новинками пластической хирургии. Однако некоторые поклонники заметили, что сейчас звезде не помешали бы инъекции ботокса.

Накануне топ-модель опубликовала в Insta снимок без макияжа. «Чувствуется мне, что придётся выпить ведро кофе в ближайшие 6 дней. Отдых за плечами, а впереди #лондон #марсель #париж #токио #владивосток и #москва. Как вы думаете, я готова?!», - написала звезда.

Однако не все подписчики звезду поддержали: «Вам бы подтяжку сделать», «Вам, конечно, респект за смелость, но лоб выглядит не очень», «Как рыба замороженная», «Восхищаюсь вашей естественностью! Другие бы замазали морщинки в специальных программах для обработки) Но вообще специальные упражнения для лба помогут избавиться от морщинок, если вы против ботокса».

Впрочем, сторонников естественности тоже было немало: «Пусть разглаживают морщины те, кто собой не доволен и в себе не уверен, а женщина прекрасная душой, прекрасна и в естественном виде без уколов красоты», «Как же приятно смотреть на натуральную красоту»,

Кстати, сама Наталья недавно в интервью Vogue заметила: «Красота – это целая философия. Она не о том, как ты накрашена, а о том, что ты чувствуешь, о чем думаешь, что делаешь, к чему стремишься и какой выбор делаешь».

Звезда также сказала, что старается всегда быть на позитиве. «Мой путь был сложным, но он дал мне истоки жизненной силы, умение находить позитивное во всем».

Ранее мы писали:

Водянова названа самой сексуальной россиянкой. Esquire опубликовал своеобразный атлас самых сексуальных женщин, и Россию в нем представила топ-модель и основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

От Довимы до Натальи Водяновой: как менялись каноны красоты. Как происходила эволюция стандартов.

8 самых знаменитых русских моделей. Они взрывают подиум. 


0 Не нравится 0 Нравится 27.04.2018 Теги: наталья водянова

Читайте также

 

Водяновой посоветовали ботокс 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору