 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Меган Маркл официально попрощалась с карьерой актрисы


0 1

Меган Маркл (Meghan Markle) вовсю готовится к королевской свадьбе, и накануне девушка официально попрощалась с актерской карьерой. В среду Маркл, которая ранее говорила, что откажется от карьеры актрисы, чтобы сосредоточиться на исполнении королевских обязанностей, в последний раз появилась на экранах в заключительной серии седьмого сезона сериала «Форс-мажоры».

Сразу же после объявления о помолвке Маркл с принцем Гарри USA Network сообщили, что Меган покинет сериал. «Меган была членом нашей семьи в течение семи лет, и нам было приятно работать с ней, - было написано в официальном заявлении. - Мы от всего сердца поздравляем Меган Маркл и принца Гарри с их помолвкой».

Меган была одной из основных актрис сериала, участвовала в 107 сериях. Теперь же она подтверждает, что больше не будет сниматься. «Я не воспринимаю это как отказ, - говорит Меган. - Я считаю это переменами. Начинается новая глава моей жизни. Я работала над сериалом семь лет и горжусь сделанной работой. Теперь настало время работать в команде Гарри». Меган намерена посвятить себя гуманитарным проблемам, пишет издание People.

Ранее источник, близкий к Маркл, утверждал, что Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления. По его словам, девушка удивлена таким пристальным вниманием к ее персоне и в разговорах с друзьями сетует на то, что далеко не так представляла себе свою жизнь.

 



1 Не нравится 0 Нравится 26.04.2018 Теги: Меган Маркл

Читайте также

 

Меган Маркл официально попрощалась с карьерой актрисы 5  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору