Меган Маркл официально попрощалась с карьерой актрисы

Меган Маркл (Meghan Markle) вовсю готовится к королевской свадьбе, и накануне девушка официально попрощалась с актерской карьерой. В среду Маркл, которая ранее говорила, что откажется от карьеры актрисы, чтобы сосредоточиться на исполнении королевских обязанностей, в последний раз появилась на экранах в заключительной серии седьмого сезона сериала «Форс-мажоры».

Сразу же после объявления о помолвке Маркл с принцем Гарри USA Network сообщили, что Меган покинет сериал. «Меган была членом нашей семьи в течение семи лет, и нам было приятно работать с ней, - было написано в официальном заявлении. - Мы от всего сердца поздравляем Меган Маркл и принца Гарри с их помолвкой».

Меган была одной из основных актрис сериала, участвовала в 107 сериях. Теперь же она подтверждает, что больше не будет сниматься. «Я не воспринимаю это как отказ, - говорит Меган. - Я считаю это переменами. Начинается новая глава моей жизни. Я работала над сериалом семь лет и горжусь сделанной работой. Теперь настало время работать в команде Гарри». Меган намерена посвятить себя гуманитарным проблемам, пишет издание People.

Ранее источник, близкий к Маркл, утверждал, что Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления. По его словам, девушка удивлена таким пристальным вниманием к ее персоне и в разговорах с друзьями сетует на то, что далеко не так представляла себе свою жизнь.