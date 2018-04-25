Канделаки вспомнила о «романе» с Брюсом Уиллисом

В свое время о романах Тина Канделаки ходили чуть ли не легенды. Достаточно вспомнить аварию Сулеймана Керимова в Ницце. Но как выясняется, в свое время за Тиной ухлестывали не только российские миллиардеры, но и голливудские секс-символы.

На Synergy Insight Forum, проходящем в Москве, Тина решила рассказать о своем неудавшемся романе с Брюсом Уиллисом. Основная мысль выступления Канделаки - «о силе поражений, которые меняют жизнь к лучшему». «Любое поражение можно обратить в победу. Очень важно держаться себя, быть искренним и получать удовольствие от новых вызовов!», - уверена Тина.

Как рассказала звезда, в прошлом ей поступило предложение провести интервью с Брюсом Уиллисом в рамках авторской программы «История в деталях». Но тогда Тина решила, что это шутка. «А потом нам внезапно назначили встречу с Уиллисом в ГЦКЗ «Россия», что окончательно убедило нас в нереальности происходящего. И в том, что скорее всего, вместо Уиллиса мы увидим Нагиева. Но на встречу мы все-таки приехали. В итоге меня поставили в определенную точку. Я стою. Жду. Приезжает машина. Из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: «Hi, Tina. How are you?» И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке».

После того как Канделаки призналась голливудской звезде, что была уверена в розыгрыше, Брюс не преминул пошутить: «Ну, сколько раз я спасал мир в вашем воображении?».

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 23 Апр 2018 в 10:06 PDT

Через несколько дней Тину предложили попрощаться с актером. «Я вновь приехала на встречу. Он вышел ко мне. И сказал: «Поехали со мной!» Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь».

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