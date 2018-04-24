 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Виктория Бекхэм помогает детям справиться с джетлагом


0 0

Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) рассказала о том, как ее дочь Харпер (Harper) сражается с джетлагом после недавних каникул. Виктория принесла своим детям завтрак в постель перед их возвращением в школу в понедельник, чтобы облегчить им восстановление обычного распорядка.

«Завтрак в постель в школьный день. Джетлаг», - написала Виктория в Insta. Звезда при этом разместила фотографию подноса с семейным завтраком, стоящего на кровати. Он состоял из хлопьев, порезанной дыни, тостов с маслом, джемом и шоколадом.

Тосты представляют собой нечто очень далекое от обычных здоровых завтраков, какие Виктория обычно готовит для своих детей. На фото, которые она размещала, обычно были завтраки со смузи. Судя по всему, замена была произведена, чтобы облегчить детям возвращение в школу после каникул и восстановиться после смены часовых поясов.

Бекхэмы провели пасхальные каникулы в Майами и Лос-Анджелесе, где отметили день рождения Виктории. Стоит напомнить, что для своего праздничного наряда Виктория выбрала шелковую блузу и соответствующую юбку ее собственного модного бренда, эти вещи были из ее новой коллекции, которая появится позже в этом году.

Источник фото: Instagram



0 Не нравится 0 Нравится 24.04.2018 Теги: Виктория Бекхэм

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору