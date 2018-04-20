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Приянка Чопра рассказала о будущей жене принца Гарри


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Приянка Чопра (Priyanka Chopra) описала Меган Маркл (Meghan Markle) как «сильную и свободную духом», актриса уверена, что девушка станет прекрасной принцессой для народа Британии, когда выйдет замуж за принца Гарри (Prince Henry).

Гарри и Меган попали в список 100 наиболее влиятельных людей 2018 года по версии журнала Time. Как пишет издание Hello!, Приянка описывает свою подругу Меган как человека, который будет важной и влиятельной персоной.

«Эта всегда улыбающаяся, волевая девушка нашла своего принца, влюбилась и заставила весь мир снова поверить в сказку, - говорит Приянка. - Но что более важно, Меган - это влиятельная персона в мире, которому нужны сильные публичные фигуры для того, чтобы уважать их и брать с них пример».

Приянка знает Меган уже несколько лет и говорит, что в своей дальнейшей жизни Меган и Гарри будут на равных. «Люди всего мира могут вдохновляться этим, - объясняет она. - Меган, стоящая плечом к плечу Гарри, будет принцессой для народа. Она настоящая».

А о принце Гарри как-то отозвался Элтон Джон. «У принца Гарри есть редкая способность войти в комнату, полную незнакомцев, и позволить каждому чувствовать себя легко и комфортно, - сказал певец, который был другом матери Гарри, принцессы Дианы. - Невероятную радость доставляет видеть, как юноша вырос и унаследовал душевность матери, чувство юмора и смелость в том, чтобы отстаивать то, во что он верит».

 



1 Не нравится 0 Нравится 20.04.2018 Теги: Приянка Чопра

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