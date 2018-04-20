Юлия Проскурякова недовольна своей грудью

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова может похвастаться великолепной фигурой. Являясь обладательницей пышного бюста и тонкой талии, она потратила немало времени на то, чтобы вернуться к своей прежней форме после того, как родила дочь. И все же некоторые проблемы, мешающие ей наслаждаться шопингом, так и не разрешились, о чем она не преминула пожаловаться поклонникам.

Звезда заявила, что всегда считала наличие большой груди достоинством женщины, но расстраивает ее при этом только одно: возникают трудности с подбором одежды. «У меня всегда была грудь! Своя, родная, живая и настоящая! Я постоянно слышу от подруг и знакомых: "Ой, тебе так повезло, вот бы мне такую грудь". Я всегда думала, что хорошая грудь - это достоинство женщины, но прогулявшись сегодня по магазинам в поисках хорошей стильной рубашки, я поняла, что присутствие груди это беда!» - заявила супруга артиста.

Юлия отметила, что все симпатичные рубашки приличных брендов подходят только девушкам, у которых маленькая грудь. «Мой размер одежды 42-44 (S/M), и в плечах, и в бедрах, и во всех других местах рубашки сидят отлично, но в груди они просто не сходятся», - пожаловалась дама.

Проскурякова подчеркнула, что дизайнерам надо задуматься и как-то решить эту проблему, и поклонники полностью поддержали Юлию, отметив, что это частая проблема у многих женщин, пишет издание StarHit.