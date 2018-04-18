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Барбара Буш ушла из жизни


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Во вторник, 17 апреля, ушла из жизни жена 41-го президента США Барбара Буш (Barbara Bush), бывшая первая леди скончалась из-за тяжелой болезни легких и сердечной недостаточности, ей было 92 года. О трагедии сообщил официальный представитель Буша-старшего Жан Бекер.

 

«Многие из вас спрашивают, как себя чувствует 41-й президент? - написал Бекер. - Конечно же, его сердце разбито потерей Барбары, которая была его женой на протяжении 73 лет. Он провел с ней весь этот день, держал ее за руку и был с ней, когда она покинула нас. Это очень сложное время. Но те из вас, кто знает Джорджа и любит его, не удивятся, что он проявил себя как стоик и сильный человек. Вся его большая семья помогает ему пережить горе. Он признателен за всю поддержку и добрые пожелания».

У Барбары Буш и Джорджа - пятеро детей, 17 внуков и 7 праправнуков. Внучка Барбары Дженна Буш-Хагер выложила несколько фотографий с Барбарой в Insta.

«Я уже скучаю по этой сильной женщине, которая придавала силу и всем нам, была тем, что скрепляло семью, - написала Джена. - Она научила меня иметь свое мнение, но и ценить мнение других. Она восхищалась своими друзьями и семьей, ее преданность не знала пределов. Она восхищалась и моим дедушкой, первым мужчиной, которого она поцеловала. История их любви - это история нашей семьи».

 



0 Не нравится 0 Нравится 18.04.2018 Теги: Барбара Буш

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